Dünyaca ünlü ABD'li rapçi Snoop Dogg'un kurucu ortakları arasında yer aldığı dondurma markası Dr. Bombay, dondurma tadımcısı aradığını duyurdu.

Uzaktan çalışma modeliyle yürütülecek pozisyon için dünyanın farklı ülkelerinden başvuru kabul edileceği açıklandı. İşe alınacak kişinin üç aylık görev süresi boyunca ayda 10 bin dolar (482.447,50 Türk Lirası) maaş alacağı belirtildi.

ARANAN NİTELİKLER VE GÖREV TANIMI

ABD'li rapçi Snoop Dogg, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile iş ilanını duyurdu. İlan metnine göre işe alınacak kişiden beklenen sorumluluklar şunlardır:

Trend ve Lezzet Takibi: Farklı ülkelerdeki yiyecek ve lezzet trendlerini takip etmek, kültürel gelişmeleri incelemek ve tüketici alışkanlıkları hakkında markaya bilgi aktarmak.

İçerik ve Fikir Geliştirme: Tadım tecrübelerini sosyal medya içeriklerine dönüştürmek, yeni lezzet ve pazarlama fikirleri hazırlayarak marka ekibiyle paylaşmak.

Kişisel Yetkinlikler: Yiyeceklere ve kültür araştırmalarına ilgili olmak, gözlemleri yazılı olarak aktarabilmek ve iletişim becerilerine sahip olmak.

PROFESYONEL DENEYİM ŞARTI ARANMIYOR

İlanda adaylarda profesyonel mutfak deneyimi veya aşçılık şartı aranmadığı kaydedildi. Başvuracak kişilerin süt bazlı dondurmaların tat, aroma ve dokusunu değerlendirebilmesinin yeterli olacağı ifade edildi.