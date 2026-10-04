NASA’nın Ekim 2026 gökyüzü takvimine göre bu durum, Satürn’ün "karşı konum" adı verilen noktaya ulaşmasıyla gerçekleşiyor. Dünya’nın Güneş ile Satürn arasına girdiği bu konumda gezegen, Güneş’in batmasıyla birlikte doğuyor ve gece boyunca gökyüzünde kalıyor. Bu nedenle 4 Ekim, Satürn’ü gözlemlemek için yılın en elverişli zamanlarından biri olarak öne çıkıyor.

GECE BOYUNCA GÖRÜLEBİLECEK

Satürn’ü görmek için teleskop kullanmak şart değil. Havanın açık olduğu bölgelerde gezegen, akşam saatlerinden itibaren çıplak gözle seçilebilecek. Satürn’ü görmek isteyenlerin gün batımından sonra doğu yönüne bakması gerekiyor. Gezegen gece ilerledikçe gökyüzünde yükselerek gece yarısı civarında güney yönünde en yüksek konumuna ulaşacak.

Ancak Satürn’ün ünlü halkalarını çıplak gözle görmek mümkün değil. Gezegenin halkalarını ayırt edebilmek için teleskop gerekiyor. Uygun koşullarda küçük bir teleskopla bile Satürn’ün diski ile çevresindeki halkalar birbirinden ayrılabiliyor.

EKİM AYINDA GÖKYÜZÜ HAREKETLİ OLACAK

Satürn’ün karşı konuma ulaşması, ekim ayındaki tek önemli gökyüzü olayı olmayacak. NASA’nın takvimine göre Orionid meteor yağmuru 21-22 Ekim gecesi zirveye ulaşacak. Bu meteorlar, Halley Kuyruklu Yıldızı’nın yörüngesinde bıraktığı küçük parçacıkların Dünya atmosferine girmesiyle oluşuyor.

Ayın sonuna doğru bir başka dikkat çekici görüntü ortaya çıkacak. 27-28 Ekim gecesi Ay, Ülker (Pleiades) yıldız kümesinin yakınından geçecek. Böylece Satürn’le başlayan ekim ayındaki gökyüzü hareketliliği, meteor yağmuru ve Ay-Ülker yakınlaşmasıyla devam edecek.