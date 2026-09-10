50’den fazla ülkeden katılımın gerçekleştiği Defender Trophy; 2026 boyunca başvuru sürecinden hazırlık programına, Avrupa Bölgesel Elemeleri’nden Dünya Finali’ne uzanan yolculukta katılımcıları yalnızca zorlu etaplarda değil, güçlü bir takım ruhu, birliktelik ve aidiyet duygusu etrafında da bir araya getiriyor. Program, macera ve yetkinlik boyutunun ötesinde doğaya ve topluma fayda sağlayan kalıcı bir etki yaratmayı da amaçlıyor.

Defender Trophy’nin kökleri, 1980 yılında başlayan ve Amazon yağmur ormanlarından Papua Yeni Gine’ye, Tanzanya’dan Moğolistan’a uzanan rotalarıyla macera tutkunlarının hafızasında iz bırakan Trophy mirasına dayanıyor. Dünyanın en zorlu coğrafyalarında gerçekleştirilen bu organizasyonlar; yalnızca sürüş yeteneğini değil, ekip çalışmasını, dayanıklılığı, problem çözme becerisini ve doğayla uyum içerisinde hareket edebilme yetkinliğini de ön plana çıkardı. Defender Trophy, bugün bu köklü mirası günümüzün macera anlayışıyla buluştururken, ortak bir amaç doğrultusunda doğaya ve yerel topluluklara katkı sağlamayı hedefleyen bir yaklaşımla yeniden yorumluyor.

Defender Trophy İçin Başvuru Süreci

Defender Trophy yolculuğunda ilk adım olan Avrupa Bölgesel Elemeleri için başvuru süreci Ocak 2026’da başladı. 50’den fazla ülkeden katılımın gerçekleştiği program; sürüş, yön bulma ve adaptasyon becerilerinin yanı sıra problem çözme, fiziksel dayanıklılık, ekip çalışması ve soğukkanlılık gibi farklı yetkinlikleri sınayan bir deneyim olarak kurgulandı.

Defender’ın Afrika’daki biyoçeşitliliğin ve yaban hayatının korunması alanında uzun soluklu iş birliği yürüttüğü Tusk ile birlikte hayata geçirilen program, maceranın ötesinde daha büyük bir amaç da taşıyor. Tusk’ın destek verdiği koruma projelerinden VulPro, Güney Afrika’daki akbaba popülasyonunun korunması için yaralı kuşların rehabilitasyonundan güvenli beslenme alanlarının oluşturulmasına, uydu takip çalışmalarından üreme programlarına kadar kapsamlı çalışmalar yürütüyor. Hayvan leşlerinin doğada uzun süre kalmasını önleyerek hastalıkların yayılma riskini azaltan ve besin döngüsünün devamlılığına katkı sağlayan akbabalar, ekosistemin sağlıklı işleyişinde kritik bir rol üstleniyor. Defender Trophy de bu koruma çalışmalarını görünür kılarak katılımcıları yalnızca bir macera deneyiminin değil, doğaya ve topluma fayda sağlamayı amaçlayan daha büyük bir ortak amacın parçası haline getiriyor.

Türkiye’de İlk Adım: Hazırlık Programı

1000’in üzerinde ilgili ve 60’ın üzerinde başvuru sonucunda Avrupa Bölgesel Elemeleri’nde Türkiye’yi 18 kişilik bir ekip temsil etti. İspanya’daki Bölgesel Elemeler öncesinde katılımcılar, BOM Akademi iş birliğiyle düzenlenen özel bir hazırlık programında bir araya geldi.

Program kapsamında katılımcılar Defender’ı daha yakından tanırken sürüş dinamikleri, vinçleme, pratik düğüm teknikleri, doğada güvenli yaşam ve doğada yön bulma konularında deneyim kazandı. Hazırlık günü, teknik becerilerin yanı sıra Türkiye ekibi içerisindeki dayanışmayı güçlendiren, ortak deneyim ve aidiyet duygusunu destekleyen ve Defender Trophy’nin keşif ruhunu katılımcılara yakından deneyimleten önemli bir buluşma oldu.

Avrupa Bölgesel Elemeleri: Les Comes

8-10 Haziran 2026 tarihlerinde İspanya’nın Les Comes bölgesinde gerçekleştirilen Avrupa Bölgesel Elemeleri, kıtanın dört bir yanından 250’den fazla yarışmacıyı bir araya getirdi. Yarışmacılar; yön bulma, teknik sürüş, fiziksel dayanıklılık ve takım çalışmasını temel alan etaplarda mücadele etti.

Gece etapları, engel parkurları ve doğa koşullarında gerçekleştirilen görevler, katılımcıların farklı yetkinliklerini ortaya koymalarına olanak sağladı. Bu süreçte Mert Becce gösterdiği başarılı performansla Avrupa Bölgesi’nden Dünya Finali’ne katılmaya hak kazanan 14 yarışmacıdan biri oldu ve Türkiye’yi finalde temsil etme hakkı kazandı.

Dünya Finali Öncesi: İspanya’da Ortak Bir Amaç İçin Buluşma

15-17 Eylül tarihleri arasında İspanya’da düzenlenecek oryantasyon programı, Defender Trophy Avrupa Bölgesel Elemeleri’ni kazanan 14 finalisti yeniden bir araya getirecek. Türkiye’den Defender Trophy 2026 Finalisti Mert Becce’nin de katılacağı programa, katılımcı ülkelerden davet edilen basın mensupları eşlik edecek. Etkinlik boyunca 10 Defender araçtan oluşan konvoy, programın farklı etaplarında katılımcılara eşlik edecek.

Defender’ın “Capability with Purpose” yaklaşımından ilham alan program; Defender, Tusk, FCQ, VulPro, yerel topluluklar, bilim insanları, gönüllüler, finalistler ve basın mensuplarını ortak bir doğa koruma amacı etrafında buluşturacak. Araçların arazi kabiliyetlerini sergilemenin ötesine geçen buluşma, katılımcılara uygulamalı koruma çalışmalarına dahil olma ve yerel biyolojik çeşitlilik uzmanlarıyla bir araya gelme fırsatı sunacak.

Programın doğa koruma odağında akbabalar özel bir yer tutacak. Finalistler, akbaba beslenme istasyonunda gerçekleştirilecek bilgilendirme kapsamında bu türlerin ekosistemde üstlendiği kritik rolü, bölgede yaşayan türleri ve karşı karşıya oldukları tehditleri yakından tanıyacak. Program kapsamında ayrıca beslenme istasyonundaki çit ve koruma alanlarının bakımından ahşap gözlem alanının yenilenmesine uzanan uygulamalı çalışmalara katılarak sahadaki koruma faaliyetlerine doğrudan katkı sağlayacak.

Bu buluşma, Mert Becce için Dünya Finali öncesinde diğer finalistlerle yeniden bir araya gelme, Defender Trophy’nin amaç odaklı yaklaşımını sahada deneyimleme ve Afrika’daki final öncesinde koruma çalışmalarının farklı boyutlarını yakından tanıma fırsatı sunacak.

2026 Defender Trophy Dünya Finali

Mert Becce, finale kalan diğer katılımcılarla birlikte Afrika’da düzenlenecek 2026 Defender Trophy Dünya Finali’nde yer alacak. Namibya, Angola ve Botsvana’da gerçekleştirilecek final etabında katılımcılar yalnızca zorlu arazi görevlerinde yetkinliklerini ortaya koymayacak; Tusk iş birliğiyle yürütülen doğa koruma çalışmalarına katkı sağlamayı amaçlayan görevlerde de rol alacak.

Tusk ekiplerinin sahada karşılaştığı gerçek koruma ihtiyaçlarından ilham alan görevler, Defender Trophy’nin macera ve yetkinlik boyutunu daha büyük bir amaçla buluşturuyor. Akbabalar başta olmak üzere ekosistem açısından kritik öneme sahip yaban hayatının korunmasına yönelik bu yaklaşım; Defender’ın zorlu ve uzak arazilere erişim kabiliyetini, bilimsel uzmanlığı ve gönüllü desteğini ortak bir koruma amacı etrafında bir araya getiriyor. Böylece Defender Trophy, katılımcıların deneyiminin ötesinde doğaya ve yerel ekosistemlere kalıcı bir katkı sağlamayı hedefliyor.

Bir Yarışmanın Ötesinde: Defender Trophy Komünitesi

50’den fazla ülkeden katılımcıyı daha büyük bir amaç etrafında bir araya getiren Defender Trophy’nin merkezinde yalnızca bireysel performans değil; ortak deneyim, dayanışma ve birlikte hareket etme kültürü bulunuyor. Türkiye’de hazırlık sürecinden başlayarak aynı yolculuğun parçası olan katılımcılar, zorlu görevleri ve unutulmaz deneyimleri paylaşırken güçlü bir bağ, birliktelik ve aidiyet duygusu geliştiriyor. Bu komünite yaklaşımı, Defender Trophy’nin yarışma etaplarının ötesinde uzun vadeli ilişkiler ve ortak değerler yaratma potansiyelini de ortaya koyuyor.

Borusan Otomotiv, bu bağı Defender Trophy deneyimiyle sınırlı bırakmayarak katılımcılar arasında sürdürülebilir bir iletişim ağı oluşturmayı ve Defender’ın keşif, dayanıklılık, ekip ruhu ve amaç odaklı yaklaşımı etrafında yaşayan bir topluluk geliştirmeyi hedefliyor. Katılımcıların birbirleriyle iletişimde kalabilecekleri, deneyim ve bilgi paylaşabilecekleri ve yeni bağlantılar kurabilecekleri bu yapı; Trophy yolculuğunun etkisinin program sonrasında da devam etmesini sağlayacak.

Gelecek yıllarda da devam ettirilmesi planlanan Defender Trophy, tek seferlik bir deneyimin ötesine geçerek ortak değerler etrafında buluşan katılımcıları uzun vadede birbirine bağlayan bir platforma dönüşecek. Böylece Trophy’nin temelinde oluşan birliktelik ve aidiyet duygusu Türkiye’de de kalıcı ve sürdürülebilir bir yapıyla yaşatılırken; Defender ile katılımcıları arasındaki bağın güçlenmesine de katkı sağlayacak.