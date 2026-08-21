Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden biri olan Aksaray'da, arıcılık faaliyetleri de tarlalardaki üretimle paralel şekilde sürdürülüyor. Kentte 32 bin kovandan elde edilen bal, tüccarlar aracılığıyla toplanarak gerekli analizlerden geçirildikten sonra ihracata gönderiliyor.

AKSARAY'DAN AVRUPA'YA UZANAN BAL YOLCULUĞU

Aksaray, 2025 yılında 160 bin 290 hektarlık alanda 55 bin 732 ton ayçiçeği üretimi gerçekleştirerek Türkiye'nin üçüncü büyük ayçiçeği üreticisi oldu. Bu geniş üretim alanları, arıcılar için de önemli bir kaynak oluşturuyor.

Aksaray Arıcılar Birliği Başkanı Refik İçli, kentte yetiştirilen ayçiçeğinin yalnızca çerezlik ve yağlık olarak değerlendirilmediğini, arıcılık açısından da önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

İçli, "Şehrimizde ayçiçeğinden elde edilen ballar, özellikle Avrupa ülkeleri ile Japonya'ya ihraç edilmektedir. Türkiye'de yaklaşık 20-25 bin ton bal ihracatı olur. Bunun 3-4 bin tonu ayçiçeği balıdır. 17-18 bin tonu çam balı, geri kalanı ise yayla ballarıdır. Aksaray'da ayçiçeği balı ihraç ediliyor. Yenikent, Yeşilova ile Eskil bölgesi, bir il büyüklüğündedir. Buralara dışarıdan gezginci arıcılar yaklaşık 25 bin koloniyle, Aksaraylı arıcılarımız ise 7-8 bin koloniyle gider. Bu ballar tüccarlar tarafından toplu olarak alınır. Tahliller ve analizlerin ardından ihraç edilir" dedi.

JAPONYA'YA GÖNDERİLİYOR

Aksaray'da yaklaşık 500 ton ayçiçeği balının ihracata konu olduğunu belirten İçli, arıların şu sıralarda ayçiçeği tarlalarında çalıştığını söyledi.

Ayçiçeği balının kendine özgü özellikleri bulunduğuna dikkat çeken İçli, "Ayçiçeği balı, çok değerli bir bal türüdür. Ancak ayçiçeği balı, polenleri iri olduğu için çabuk donar. Çabuk donduğu için vatandaşlarımız genelde hileli bal olduğunu düşünürler ancak değildir. Sarı, çok hoş kokulu ve kaliteli bir baldır. Bu bal, Belçika ve Hollanda'da çok fazla satılır. Özellikle Japonya’ya satılan ballardan birisidir. Tüccarlar, 'Japonya’ya göndereceğiz' diye bizden topluyorlar" diye konuştu.

AVRUPA'DA KREMA BAL OLARAK TÜKETİLİYOR

Ayçiçeği balının Türkiye'de çoğunlukla akışkan halde tüketildiğini ifade eden İçli, uygun işlemlerden geçirildiğinde uzun süre kristalleşmeden muhafaza edilebildiğini belirtti.

İçli, "İşlenip filtre edilip dolduruluyor. Bu şekilde yaklaşık 18 ay donmaz. Avrupa ülkelerinde daha çok krema bal olarak tüketiliyor. Çok ince kristaller halinde doldurulup, makinelerden geçirilince özellikle kahvaltılarda Avrupa'da sevilen bir bal türüdür. Bu balları üreticilerimiz tenekelere doldurup toptan satıyor" dedi.