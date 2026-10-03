Türkiye'de köy yerinden 1 milyon lira ödeyerek mülk satın alan bir Alman vatandaşı, evine su bağlanması konusunda yaşadığı sorun nedeniyle aylardır çözüm bekliyor. Altyapı yetersizliği ve bölgedeki diğer mülk sahiplerine ulaşılamaması nedeniyle su bağlantısının gerçekleştirilemediğini belirten vatandaş, yaşadığı süreci anlattı.

SU BAĞLANTISI İÇİN TÜM KOMŞULARIN ONAYI GEREKİYOR

Mülkü satın aldıktan sonra evinde su bulunmadığını fark eden Alman vatandaş, sorunun çözümü için ilgili su idaresiyle defalarca görüştüğünü söyledi. Ancak yeni bir su hattı oluşturulabilmesi için bölgede bulunan diğer mülk sahiplerinin de sürece dahil edilmesi gerektiğinin kendisine bildirildiğini aktardı.

Yaşadığı mağduriyeti anlatan Alman vatandaş, "Hala evde akan su yok ve sorun düşündüğümden çok daha büyük çıktı. Su şirketine defalarca gittim, ağladım, durumumu anlattım ama maalesef şu anda bütün komşular işin içinde olmadan yapabileceğim bir şey yok" dedi.

7 EV VAR, SADECE BİRİNDE YAŞAYAN VAR

Bölgede toplam yedi ev bulunduğunu belirten vatandaş, diğer mülklerin uzun süredir kullanılmadığını ve bazı ev sahiplerine ulaşılamadığını ifade etti.

Su idaresinin yeni bir sistem kurmaya hazır olduğunu ancak gerekli izinler nedeniyle çalışmalara başlayamadığını belirten Alman vatandaş, "Bizim bölgede 7 tane ev var ve burada gerçekten yaşayan tek kişi benim. Diğer evlerin hepsi terk edilmiş durumda ya da sahiplerine ulaşılamıyor bile. O yüzden şu anda ev sahiplerini bulmaya çalışıyorum. Su şirketi tamamen yeni bir su sistemi döşemeye hazır. Ama bütün komşulara ulaşmadan hiçbir şey yapamıyorlar" ifadelerini kullandı.

'YERLER TÜKENİYOR'

Yaklaşık altı aydır evinde şebeke suyu bulunmadığını belirten Alman vatandaş, bu süreçte temel ihtiyaçlarını farklı yöntemlerle karşılamak zorunda kaldığını anlattı.

Yaşadığı koşullara artık alıştığını söyleyen vatandaş, günlük yaşamını nasıl sürdürdüğünü şu sözlerle anlattı: "Yani ben hala ormana s... Ama benim için utanmanıza gerek yok. Bana acımayın, gerçekten alıştım artık. Birkaç günde bir su kaynağına gidip su dolduruyorum. Duşumu dışarıda alıyorum ve ormanda nerede s.... Orayı işaretliyorum. Çünkü ormanda ..çacak yerlerimde yavaş yavaş tükeniyor"