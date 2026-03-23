

Muğla’nın gözde doğa alanlarından biri olan Dalyan Kanalı, eşsiz ekosistemi ve tarihi dokusuyla dikkat çekiyor. Köyceğiz Gölü ile İztuzu Plajı arasında uzanan yaklaşık 10 kilometrelik kanal, 180 farklı kuş türüne ev sahipliği yaparak Avrupa’nın en iyi korunan açık alanları arasında gösteriliyor.

DOĞAL LABİRENT HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bölgenin doğal zenginliği, dron ile kaydedilen görüntülerde bir kez daha gözler önüne serildi. Sazlıkların oluşturduğu karmaşık yapı, adeta doğal bir labirenti andırırken, kanalın hem ekolojik hem de görsel değerini ortaya çıkardı.

TARİH VE DOĞA İÇ İÇE

Kanal çevresinde yer alan Kaunos Antik Kenti, bölgeye yalnızca doğal değil, tarihi bir derinlik de katıyor. Tatlı ve tuzlu suyun buluştuğu bu özel coğrafya; geniş kumsalları, zengin biyolojik çeşitliliği ve benzersiz manzaralarıyla ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunuyor.

‘SAZLIKLAR SUYU FİLTRELİYOR’

Dalyan Turizm Kültür ve Çevre Koruma Derneği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur, bölgedeki sazlıkların kritik rolüne dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bu ekosistemin içerisinde bulunan göl ve kanal kenarındaki sazlıklar çok ciddi bir öneme sahiptir. Akşama kadar deniz göle akmakta. Sabaha kadar da göl tekrar o akıntıyla birlikte gelen suyu denize geri göndermekte. Göl ve kanal kenarındaki sazlıklar birçok uçucu ve sürüngen hayvanları barındırdığı gibi, sazlıkların en önemli vazifesinden bir tanesi de suyu filtre etmektir. İçerisinde bulunan birçok organik maddeleri sazlar kendi köklerine çekerek varlıklarını sürdürüyorlar. Sazlar Köyceğiz Gölü'nün, Dalyan Kanalı'nın ve İztuzu'nun can damarıdır. Bu ekosistem dünyada nadir bulunan bir labirent şeklindedir. Dalyan Kanalı ve göl kenarındaki sazlıklar filtrasyon görevinin dışında turistlerin en çok beğendiği bir dekordur."

TURİSTLERİN GÖZDESİ

Başkan Okutur, sazlıkların turizm açısından da büyük ilgi gördüğünü belirterek şöyle konuştu:

“Tekne gezilerinde turistler için bu sazlarla bütünleşmiş kanalların arasında dolaşmak çok büyük bir tatil zevki olmaktadır. Dalyan kanalları kenarındaki sazlıklarda sivrisinek yönünden bir yanlış kanı var. Burada asla bir sivrisineğin olması mümkün değildir. Çünkü bu suyun içinde gerek deniz suyunun karışması gerekse kükürtlü suların karışması neticesinde sivrisinek kesinlikle Dalyan kanallarında yoktur. Bu genelde Dalyan ve çevresindeki bazı durgun sularda oluşmakta. Onların da tedbirleri alınmıştır."

EŞSİZ EKOSİSTEM KORUMA ALTINDA

Uzmanlar, Dalyan Kanalı ve çevresinin yalnızca turizm değil, aynı zamanda doğa koruma açısından da büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor. Tatlı ve tuzlu su dengesinin oluşturduğu bu hassas yapı, bölgeyi dünya çapında nadir ekosistemler arasına yerleştiriyor.