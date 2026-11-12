Avrupa Birliği'nin Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) üzerinden yayımlanan bildirimde, Türkiye menşeli mavi haşhaş tohumlarında afyon alkaloitleri tespit edildiği açıklandı. Norveç'te yapılan incelemenin ardından ürün için tüketicilere yönelik geri çağırma kararı alındı.

RASFF sisteminde 4 Kasım 2026 tarihinde yayımlanan 2026.9818 numaralı bildirimde, Türkiye menşeli mavi haşhaş tohumlarına ilişkin gıda güvenliği uyarısı yer aldı. Norveç tarafından yapılan bildirimde, ürünün gözetim programı kapsamında alınan numunesinde afyon alkaloitleri tespit edildiği belirtildi.

Bildirimde risk düzeyi "potansiyel olarak ciddi" şeklinde sınıflandırıldı. Tespit edilen maddelerin miktarına ilişkin ise herhangi bir sayısal değer paylaşılmadı.

NORVEÇ'TE TÜKETİCİLERE YÖNELİK GERİ ÇAĞIRMA KARARI

Norveç Gıda Güvenliği Otoritesi tarafından iletilen bildirim kapsamında ürün için "tüketiciden geri çağırma" önlemi uygulandı. Karar, söz konusu ürünün tüketicilerden geri toplanmasını kapsıyor.

Bildirimde Norveç bildirimi yapan ülke, İsveç işletmeci ülke, Türkiye ise ürünün menşe ülkesi olarak kaydedildi. Türkiye için de takip bildirimi bulunduğu görüldü.

AFYON ALKALOİTLERİ SAĞLIK AÇISINDAN RİSK TAŞIYOR

Afyon alkaloitleri, haşhaş bitkisinde doğal olarak bulunan kimyasal bileşenlerden oluşuyor. Morfin ve kodein bu grupta yer alan maddeler arasında bulunuyor. Hasat ve işleme sırasında haşhaş tohumlarına bitkinin diğer bölümlerinden bulaşma yaşanabiliyor.

Bu maddelerin yüksek miktarda alınması uyku hali, bulantı, bilinç bulanıklığı ve solunumun yavaşlaması gibi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

RASFF bildiriminde hangi alkaloitlerin ne miktarda tespit edildiği açıklanmadı. Ayrıca etkilenen kişi sayısı sıfır olarak kaydedilirken, hastalık belirtisi veya vaka bilgisi de bildirilmedi.