Bulgaristan’ın Türkiye sınırındaki Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nda gerçekleştirilen gümrük denetiminde, bir yolcu otobüsünün motor bölümüne gizlenmiş, piyasa değeri 75 bin euroyu aşan yüzlerce kaçak altın takı ele geçirildi.

Türkiye’den yola çıkarak Avrupa yönüne ilerleyen Türk plakalı bir yolcu otobüsü, sınır kapısında gümrük muhafaza ekipleri tarafından şüphe üzerine durduruldu. İlk beyanlarında şoför, personel ve yolcular yanlarında beyan edilecek herhangi bir ticari mal bulunmadığını bildirdi. Ancak gümrük ekiplerinin gerçekleştirdiği risk analizi çerçevesinde otobüs detaylı aramaya sevk edildi.

HAVALANDIRMA PAKETİNDEN ÇIKTI

Arama sırasında otobüsün motor kaputunu inceleyen ekipler, şüpheli bir yapı tespit etti. Yapılan detaylı fiziki incelemede, motor bölümündeki havalandırma kanalına özel olarak tasarlanmış gizli bir bölme olduğu belirlendi. Gizli bölmeye saklanmış 6 ayrı paket gümrük muhafaza memurları tarafından çıkarıldı.

Artı33'de yer alan habere göre, gümrük uzmanlarının yaptığı analizler sonucunda, paketlerin içinden 14 ayar değerinde, toplam ağırlığı 717,50 gram olan 398 adet altın yüzük, bilezik ve zincir çıktı. Ele geçirilen kaçak takıların toplam piyasa değerinin 75 bin 337 Euro olduğu açıklandı.

ALTINLARA EL KONULDU

Soruşturmayı derinleştiren Bulgar gümrük yetkilileri, kaçak altınların otobüste görevli olarak çalışan Türk vatandaşı B.B.'ye ait olduğunu tespit etti. Altınlara gümrük mevzuatı uyarınca el konulurken, olayla ilgili Haskovo Bölge Savcılığı’nın gözetiminde adli soruşturma başlatıldı.

Bulgaristan gümrük yetkilileri, sınır kapılarında kaçak altın, döviz ve değerli maden geçişlerine karşı yürütülen sıkı denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.