Gazeteci Faruk Aydemir'in aktardığı açıklamalarda eski futbolcusunun Kayseri ve kulüp hakkındaki ağır sözlerine ateş püsküren Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Rus forvetin kulübün adını anmaya hakkı olmadığını dile getirdi.

"DÖVMEDİĞİ OYUNCU KALMAMIŞ"

Eski futbolcusuna yönelik oldukça ağır ve sert ifadeler kullanan Başkan Çamlı, Onugkha'nın sarı-kırmızılı camianın adını ağzına alamayacağını belirtti. Oyuncunun tesislerde yarattığı tahribata dikkat çeken Çamlı, 'Kulüp tesislerinde diğer oyuncuları yumruklamış, dövmediği isim kalmamış. Bunu ben de yeni öğrendim' diyerek şoke eden bir iddiayı gündeme taşıdı.

İŞTE ONUGKHA'NIN O SÖZLERİ

Kayserispor'dan ayrıldıktan sonra kentteki deneyimlerini paylaşan German Onugkha, esnaftan taksicilere kadar birçok konuda ağır eleştirilerde bulunmuştu.

Rus futbolcunun kamuoyunda büyük tepki çeken başlıca iddiaları şu şekildeydi:

Futbolcu olduğu anlaşıldığında taksicilerin ve pazar esnafının normalin katbekat üzerinde ücret talep ettiğini öne süren Onugkha, eski şoförünün bile kendisine maaşı konusunda dürüst davranmadığını savundu.

Restoranların ve yemeklerin kalitesini oldukça yetersiz bulduğunu belirten forvet, toparlanma sürecinde tükettiği Hindistan cevizi suyunu şehirde bulamadığını, memleketi Penza'da ise buna rahatlıkla ulaştığını ifade etti.

Tüm Türkiye için genelleme yapamayacağını kaydeden Rus futbolcu, "Özellikle Kayseri'den bahsediyorsak durum berbat, bu ifade bile hafif kalır" değerlendirmesinde bulunmuştu.