Avrupa Birliği’nin gıda güvenliğini denetleyen Hızlı Alarm Sistemi (RASFF), Türkiye kaynaklı nohutlarda tespit edilen yabancı maddeler nedeniyle yeni bir bildirim yayımladı. Danimarka makamları tarafından sisteme girilen 2026.9323 referans numaralı bildirimle birlikte, ürünlerin piyasadan toplatılması için süreç başlatıldı.

Danimarka Veteriner ve Gıda İdaresi (The Danish Veterinary and Food Authority), bir tüketiciden gelen şikâyet üzerine harekete geçti. Yapılan incelemelerde nohut paketlerinin içerisinde böcek/kın kanatlı haşerelerin bulunduğu tespit edildi. Gelişme üzerine sistemde "Daha fazla araştırma için - Nohutta böcek bulundu" başlığıyla resmi kayıt oluşturuldu.

ÜRÜNLER TOPLATILIYOR

Denetim birimleri vakayı doğrudan "potansiyel risk" kategorisinde sınıflandırdı. Olaydan doğrudan etkilenen veya bildirilen herhangi bir hastalık/semptom vakası kayıtlara geçmese de Danimarka'da ürünlerin raflardan indirilmesi ve tüketicilerden geri çağrılması (recall from consumer) kararlaştırıldı.

SEVKİYAT VE OPERASYON AĞINDA 5 ÜLKE BULUNUYOR

Bildirime konu olan nohutların menşe ülkesinin (origin) Türkiye olduğu açıklandı. Ürünün Avrupa içindeki ticari dolaşımında ve dağıtım ağında ise birden fazla ülkenin yer aldığı görülüyor. Bildirimde yer alan bilgilere göre ürünlerin dağıtımının yapıldığı ülkeler arasında Danimarka, Almanya ve Polonya bulunurken; tedarik ve operatör zincirinde ise Hollanda ile Polonya merkezli işletmeler yer alıyor.

Yetkili kurumlar, parti ve ürün takibinin eksiksiz yürütülmesi adına takipli bilgi bildirimi sürecini devam ettiriyor.