Türkiye'den Fransa'ya ihraç edilen 150 gramlık kavrulmuş tuzsuz Antep fıstıklarında, gıda güvenliğini tehdit eden salmonella bakterisi tespit edildi. Fransa'nın önde gelen zincir marketlerinden Auchan, 13 Mart - 2 Temmuz 2025 tarihleri arasında satılan bu ürünleri acilen raflardan çekti.
GERİ ÇAĞIRMA İÇİN ACİL UYARI
Fransa'nın resmi ürün geri çağırma platformu RappelConso, 4 Temmuz'da yaptığı açıklamada bakterinin varlığının laboratuvar testleriyle doğrulandığını bildirdi. Market zinciri de aynı gün içinde harekete geçti.
HANGİ ÜRÜNLER RİSKLİ?
Geri çağırma kararı, aşağıdaki özelliklere sahip ürünleri kapsıyor:
- Ürün: Kavrulmuş, tuzsuz Antep fıstığı
- Ağırlık: 150 gram
- Barkod: 8435177064395
- Parti numarası: 7596
- Son tüketim tarihi: 10 Mart 2026
Tüketicilerin bu ürünü ellerinde bulundurmaları halinde kesinlikle tüketmemeleri ve satın aldıkları noktaya iade etmeleri isteniyor.
SALMONELLA TEHLİKESİNE DİKKAT
Uzmanlara göre salmonella, kontamine gıdaların tüketimiyle vücuda girerek ishal, kusma, ateş ve baş ağrısı gibi semptomlara neden olabiliyor. Belirtiler genellikle enfekte ürünü tükettikten 6 ila 72 saat sonra ortaya çıkıyor.
Özellikle:
- Çocuklar
- Hamile kadınlar
- Yaşlılar
- Bağışıklık sistemi zayıf bireyler
- ...için salmonella enfeksiyonu hayati risk oluşturabiliyor.
"EVDE DAHİ SAKLAMAYIN"
Eğer bu tarihler arasında Fransa’da ilgili ürünü satın aldıysanız:
- Paketi tüketmeden iade edin.
- Salmonella riski taşıyan bu ürünlerin evde saklanması dahi önerilmiyor.
Fransa’daki sağlık otoriteleri, olayla ilgili izleme sürecini sürdürüyor. Türkiye menşeli fıstıkların başka ülkelere dağıtılıp dağıtılmadığına dair net bilgi henüz paylaşılmadı.