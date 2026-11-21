Türkiye'den yurt dışına gönderilen taze biberlerle ilgili Avrupa Birliği Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) üzerinden dikkat çeken bir bildirim yayımlandı. Bulgaristan'da yapılan sınır kontrolünde biberlerde izin verilen düzeylerle ilgili pestisit kalıntıları tespit edildi. Ciddi risk olarak sınıflandırılan ürünlerin imha edilmesine karar verildi.

16 Kasım 2026 tarihinde yayımlanan 2026.10178 numaralı bildirimde, Türkiye menşeli taze biberler konu edildi. Bulgaristan tarafından yapılan bildirimde, sınır kontrolü sırasında ürünlerde pestisit kalıntılarına rastlandığı belirtildi.

Gıda kategorisinde değerlendirilen ve tatlı olmayan biberleri (Capsicum spp.) kapsayan bildirim, sınır kontrolü kapsamında sevkiyatın alıkonulmasının ardından oluşturuldu.

İKİ FARKLI PESTİSİT KALINTISI TESPİT EDİLDİ

RASFF kayıtlarında yer alan gözlemlere göre biberlerde Formetanate ve Fosthiazate kalıntıları belirlendi. Formetanate miktarı 0,680 ± 0,340 mg/kg, Fosthiazate miktarı ise 0,135 ± 0,068 mg/kg olarak kaydedildi.

Söz konusu bildirimde risk seviyesi "ciddi" olarak sınıflandırıldı. Ürünlerde tespit edilen kalıntılar nedeniyle sevkiyatın sınırdan geçişine izin verilmedi.

ÜRÜNLERİN İMHA EDİLMESİNE KARAR VERİLDİ

Bulgaristan makamlarının bildiriminde alınan önlem de açıklandı. Kontrole takılan biberler için imha kararı verildi.