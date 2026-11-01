İngiltere’nin gıda güvenliği kapsamında yürüttüğü ulusal pestisit izleme programının 2025 yılı analiz sonuçları açıklandı. Health and Safety Executive (HSE) tarafından 30 Ekim 2026’da yayımlanan resmî raporda, incelenen yaş meyve numuneleri arasında yer alan iki ayrı partide yasal sınırların üzerinde tarım ilacı kalıntısı tespit edildiği duyuruldu.

RESMİ RAPORDA YER ALAN NUMUNE SONUÇLARI

HSE raporunda paylaşılan laboratuvar analiz verilerine göre, yasal kalıntı sınırının aşıldığı belirlenen numuneler ve tespit edilen değerler şu şekilde kayıtlara geçti:

1488/2025 Numaralı Numune (Black Bursa İnciri): Azoksistrobin maddesi 0,03 mg/kg, klorantraniliprol maddesi ise 0,02 mg/kg seviyesinde ölçüldü. Her iki etken madde için yasal azami limit 0,01 mg/kg olarak belirlenmişti.

3723/2025 Numaralı Numune (Siyah İncir): Siflumetofen etken maddesi 0,03 mg/kg oranında tespit edildi. Bu madde için geçerli olan azami kalıntı limiti de 0,01 mg/kg seviyesindeydi.

Kurum, her üç ölçüm sonucunun da yürürlükteki maksimum kalıntı limitlerini (MRL) doğrudan aştığını bildirdi.

3 BİN 550 NUMUNE İNCELENDİ: GENEL DENETİM TABLOSU

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda genelinde yürütülen 2025 yılı denetim programı kapsamında 32 farklı gıda ve içecek grubundan toplam 3 bin 550 numune teste tabi tutuldu. Yapılan laboratuvar incelemelerinin genel dağılımı raporda şu verilerle aktarıldı:

1.583 numunede: Aranan pestisit etken maddelerinden hiçbirine rastlanmadı.

1.884 numunede: Tespit edilen pestisit kalıntılarının yasal sınırlar dahilinde olduğu belirlendi.

83 numunede: Ölçülen etken madde değerlerinin maksimum kalıntı limitini aştığı raporlandı.

HSE yetkilileri, yasal sınır aşımı tespit edilen tüm numunelerle ilgili olarak tedarikçi firmalar ve marka sahipleriyle resmî irtibata geçildiğini, kalıntı kaynaklarına yönelik teknik inceleme ve takip süreçlerinin başlatıldığını belirtti.

DİĞER NUMUNELER VE ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ AYRINTISI

Açıklanan raporda incir kategorisindeki diğer menşelere ve analiz sonuçlarına da yer verildi. Türkiye menşeli 5611/2025 kodlu bir başka incir numunesinde 0,02 mg/kg seviyesinde deltametrin maddesi saptandı. Ancak yasal limit 0,01 mg/kg olmasına karşın, laboratuvar ölçüm belirsizliği payı hesaplandığında bu tespit resmî olarak kural ihlali sayılmadı. Aynı kategori kapsamında denetlenen Mısır menşeli 5619/2025 numaralı incir numunesinde ise üç ayrı pestisit etken maddesinde yasal eşiğin aşıldığı rapora yansıdı.

LİMİT AŞIMI SAĞLIK RİSKİ ANLAMINA GELİYOR MU?

Raporda maksimum kalıntı limitine (MRL) ilişkin teknik çerçeveye de dikkat çekildi. Kurum, MRL değerinin doğrudan bir toksisite veya kesin sağlık riski sınırı olmadığını vurguladı. Bu eşiğin, tarım ilaçlarının iyi tarım uygulamalarına ve yasal prosedürlere uygun kullanılması halinde üründe bulunmasına hukuken izin verilen en yüksek miktarı ifade ettiği belirtildi.

Bir üründe limitin aşılmasının doğrudan tüketici sağlığını tehlikeye attığı sonucunu doğurmayacağı; olası risklerin belirlenmesi için etken maddenin kimyasal yapısının, tespit edilen konsantrasyonun ve ürünün ortalama tüketim miktarının bilimsel olarak ayrıca modellenmesi gerektiği kaydedildi.