Avrupa Birliği, Almanya’nın yaptığı bir bildirim doğrultusunda Türkiye’den ithal edilen bir üründe insan sağlığına zararlı bir maddeye rastlandığını duyurdu. Artı49'un haberine göre, Avrupa Komisyonu’nun onayladığı ve AB Gıda ve Yem için Hızlı Uyarı Sistemi (RASFF) üzerinden paylaşılan 2025.4068 numaralı bildirimde, Türkiye çıkışlı organik meyan kökü tozunda “okratoksin” isimli toksik bir bileşenin bulunduğu belirtildi.

OTLAR VE BAHARATLAR KATEGORİSİNDE UYARI

30 Mayıs 2025’te Almanya’nın raporladığı bildirim, “Dikkat gerektiren bilgi” başlığı altında yayımlandı. Söz konusu ürün, “otlar ve baharatlar” kategorisine dahil edilerek risk değerlendirmesine alındı. Avrupa’daki yetkili kurumlar, ürünle ilgili gerekli işlemleri başlattı ve ilgili firmalara durum hakkında bilgi verildiği ifade edildi.

OKRATOKSİN NEDİR, NEDEN TEHLİKELİ?

Okratoksin, bazı küf türleri tarafından üretilen ve gıda zincirine bulaşabilen zararlı bir mikotoksindir. Bu madde özellikle insan sağlığı açısından ciddi tehlikeler oluşturduğu için sıkı kontrol altındadır. Okratoksine maruz kalındığında en çok zarar gören organların başında böbrekler geliyor. Uzun vadede böbrek fonksiyonlarında bozulmalara, hatta kronik böbrek yetmezliğine yol açabileceği bildiriliyor.

KANSER RİSKİ VE ORGAN HASARI

Dünya Sağlık Örgütü’ne bağlı Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC), okratoksin A’yı "insanlarda muhtemel kanserojen" olarak tanımlıyor. Özellikle böbrek kanseriyle ilişkilendirilen bu maddenin, yüksek miktarlarda tüketilmesi durumunda karaciğer üzerinde de toksik etkiler oluşturabileceği vurgulanıyor.

Yetkililer, bu tür maddelere karşı düzenli denetimlerin önemine dikkat çekerken, bildirimin ardından ilgili ürünün piyasadan toplatılması için işlemlerin başlatıldığını açıkladı.