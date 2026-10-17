Türkiye'den çıkan ve Bulgar Sınır Kapısı'nda rutin gümrük kontrolleri sırasında durdurulan araçtaki sürücü ve yolcunun, gümrük memurlarına beyan edecek bir şeyleri olmadığını belirtmesine rağmen yapılan arama gerçeği ortaya çıkardı.

Bulgar gümrük muhafaza ekiplerinin detaylı incelemesinde, otomobilin bagaj döşemelerinin altına gizlenmiş şeffaf poşetler bulundu. Ele geçirilen zinet eşyaları arasında 13 adet altın sikke, yüzükler ve elmas işlemeli madalyonlar yer alırken, toplam ağırlığı 913 gramı bulan takıların sadece sikkelerinin değerinin 21 bin eurodan fazla olduğu açıklandı.

ARACA DA EL KONULDU

Olayın ardından Haskovo Bölge Savcılığı tarafından kaçakçılıkla ilgili soruşturma başlatıldı. Beyan edilmeyen yaklaşık yarım kiloluk ziynet eşyasıyla birlikte kaçakçılıkta kullanılan 100 bin euro değerindeki lüks araca da Bulgaristan yetkililerince el konuldu.

Hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilen Romanyalı araç sahibi ise 5 bin euro kefaletle serbest bırakıldı.