İnsanlık tarihi boyunca yerleşim kültürü ve yerleşim bölgeleri pek çok kez değişime uğradı. Ancak buna rağmen bazı şehirler şehir olma statüsünü hala korumaya devam ediyor. Yapılan bir çalışma ile dünyanın en eski şehirleri listesi açıklandı. Bu listede Türkiye'den iki şehrin de hala şehir olma özelliğini koruyor olmasıyla yer alması dikkat çekti.

TÜRKİYE'DEN İKİ ŞEHİR LİSTEDE

Dünyanın en eski şehirleri listesinde ülkemizden iki şehir yer aldı. Günümüzde hala şehir olma özelliğini koruyan bu yerleşim bölgelerinden bazılarının şehir olarak tarihi ise 10 bin yıl öncesine kadar dayanıyor. Türkiye'den iki antik şehrin yer aldığı dünyanın en eski şehirleri listesinde bulunan şehirler günümüzde hala yerleşim bölgesi. İşte dünyanın en eski şehirleri listesi:

1-) ŞAM (SURİYE)

2-) ERİHA (FİLİSTİN)

3-) BYBLOS (LÜBNAN)

4-) HALEP (SURİYE)

5-) ATİNA (YUNANİSTAN)

6-) VARANASİ (HİNDİSTAN)

7-) PLOVDİV (BULGARİSTAN)

8-) ŞUŞ (İRAN)

9-) KERKÜK (IRAK)

10-) FEYYUM (MISIR)

11-) FİLİBE (BULGARİSTAN)

12-) CADİZ (İSPANYA)

13-) ERBİL (IRAK)

14-) KONYA ÇATALHÖYÜK (TÜRKİYE)

15-) GAZİANTEP (TÜRKİYE)

16-) LİZBON (PORTEKİZ)

17-) LARNAKA (KIBRIS)

18-) BEYRUT (LÜBNAN)

19-) KUDÜS (FİLİSTİN)

20-) SAYDA (LÜBNAN)

21-) SUR (LÜBNAN)

22-) BELH (AFGANİSTAN)

23-) LUYANG (ÇİN)

24-) THEBES (YUNANİSTAN)

25-) CHOLULA (MEKSİKA)