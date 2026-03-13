Yurt dışı işçi alımı konusunda Almanya ile birlikte en çok işçi alan ülkeler konumunda bulunana Kanada 2026 yılı işçi alım şartlarını açıkladı. Yurt dışı işçi alımı ile açık bulunan meslek gruplarında geçici oturum izni sağlayarak işçi istihdam eksiğini gideren Kanada 2026 yılında 230 bin kişilik işçi alım kontenjanı açtı.

KANADA 230 BİN İŞÇİ ALACAK

Kanada yurt dışından sağlayacağı istidam ile ülkesinde belirli meslek gruplarındaki çalışan açığını kapatmayı hedefliyor. Yıl içerisine yurt dışı işçi alımı için belirlenen istidam seviyesi 230 bin gibi yüksek bir sayı oldu. Kanada'da çalışmak ve geçici oturum hakkı kazanmak isteyenler mesleki yeterliliklerini karşıladıkları takdirde Kanada'da belirli mesleklerde çalışarak aylık 5.350 CAD yani 172 bin Türk Lirası gibi bir maaş alabiliyorlar.

AYLIK 172 BİN TL MAAŞ İMKANI

Kanada içerisinde sağlık, lojistik ve teknoloji gibi uzmanlık alanlarının da bulunduğu belirli meslek gruplarından istihdam sağlamayı hedefliyor. Kanada'da mesleklere göre değişen maaşlar içerisinde junior yazılım mühendisleri için belirlenen maaş bandı 5 bin 350 CAD yani 172 bin TL gibi bir seviyeyi buluyor. Kanada'da maaşlar mesleklere göre değişkenlik gösteriyor.

KANADA İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI

Kanada nitelikli işçi alımı konusunda açtığı geniş kontenjan ile dikkat çekiyor. Çalışacak kişilerin istenen mesleklerde uzmanlık belgeleri ya da diplomaları olması gerekiyor. Bunun yanında dil yeterliliği konusunda İngilizce ve Fransızca gibi şartlar aranabiliyor.

Firmaların kendi şartları olabilse de mesleki yeterliliği olan kişiler iş teklifi almaları ya da iş başvurularından olumlu dönü amaları halinde konsolosluk ya da büyükelçiliğe gerekli evrakları teslim edip süreçlerini başlatabilecek. İşte Kanada'da çalışmak için gerekli belgeler:

Geçerli Pasaport: En az 6 ay daha süresi olan.

İş Teklifi Mektubu (Job Offer Letter): İşvereninizden alınan; pozisyonunuzu, maaşınızı ve çalışma şartlarınızı detaylandıran imzalı belge.

LMIA Belgesi (Pozitif): İşvereninizin "bu işi yapacak Kanada vatandaşı bulamadım" diyerek hükümetten aldığı onay belgesi. (Yazılım mühendisleri için bazı durumlarda bu süreç hızlandırılmış "Global Talent Stream" ile yapılır).

İş Sözleşmesi: Sizin ve işverenin imzaladığı resmi sözleşme.

Mesleki Yeterlilik Belgeleri: Diplomanız, varsa sertifikalarınız ve geçmiş iş yerlerinizden aldığınız referans mektupları.

Adli Sicil Kaydı: E-devletten alınan İngilizce/Fransızca tercümeli sabıka kaydı.

Sağlık Raporu: Kanada tarafından yetkilendirilmiş doktorlardan alınması gerekir.