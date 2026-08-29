İtalya, Türkiye menşeili gıda ile temas eden plastik taba ürünlerinde genel migrasyon sınırının aşıldığını bildirerek Avrupa Birliği gıda ve yem alarm sistemine bildirimde bulundu. 27 Ağustos 2026 tarihinde 2026.7582 referans numarasıyla kayda geçen uyarıda, gıda güvenliği açısından potansiyel bir risk olabileceğine dikkat çekildi.

SINIR DEĞERLERİ AŞILDI

Sınır kontrolü aşamasında tespit edilen duruma göre, plastikten üretilen tabaklarda gıdaya madde geçişini ifade eden "genel migrasyon" limitlerinin yasal sınırların üzerinde çıktığı belirtildi. İtalya yetkili makamları tarafından yapılan bildirimde, söz konusu durum "dikkat gerektiren bilgilendirme" kategorisinde değerlendirildi.

Yapılan değerlendirmede risk seviyesi "potansiyel olarak ciddi" şeklinde sınıflandırılmakla birlikte, şu ana kadar olaydan etkilenen herhangi bir kişinin veya sağlık sorununun tespit edilmediği aktarıldı.