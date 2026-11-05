Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansının (BFSA) 20 açıklamasına göre, Türkiye'den gönderilen salatalıklar Kapitan Andreevo Sınır Kontrol Noktası'nda incelemeye alındı. İki ayrı sevkiyattan alınan numuneler laboratuvar ortamında analiz edildi. Yapılan incelemelerde ürünlerdeki pestisit kalıntılarının Avrupa Birliği tarafından belirlenen maksimum seviyelerin üzerinde olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine toplam 7 bin 140 kilogram salatalığın imha edilmesine karar verildi.

İKİ AYRI SEVKİYATTA LİMİTLER AŞILDI

İmha edilen ürünlerin 4 bin 120 kilogramı ilk sevkiyatta, 3 bin 20 kilogramı ise ikinci sevkiyatta yer aldı. Her iki partide de yapılan analizler sonucunda mevzuata aykırı pestisit kalıntısı belirlendi.

Öte yandan Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı, tespit edilen pestisitlerin hangi etken maddeleri içerdiğine ilişkin bilgi paylaşmadı. Kalıntı miktarlarının yasal sınırları ne kadar aştığı da açıklanmadı.

10 TON HAVUÇ REDDEDİLDİ

Türkiye'den Avrupa Birliği ülkelerine gönderilen yaş meyve ve sebzeler, Bulgaristan üzerinden geçiş sırasında sıkı sınır kontrollerinden geçiriliyor. Kapitan Andreevo Sınır Kontrol Noktası da bu denetimlerin gerçekleştirildiği önemli noktalardan biri olarak öne çıkıyor.

Ekim ayında Türkiye'den gönderilen 10 ton 960 kilogram havuç da pestisit kalıntılarının izin verilen seviyeleri aşması nedeniyle Bulgaristan tarafından reddedilmişti.