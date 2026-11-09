Norveç genelindeki perakende noktalarında satışa sunulan Türkiye menşeli mavi haşhaş tohumları, laboratuvar analizlerinde belirlenen yüksek afyon alkaloidi seviyeleri nedeniyle piyasadan çekiliyor.

Ekmek, çörek ve çeşitli unlu mamullerde yaygın olarak kullanılan tohumlarda izin verilen eşiğin 7,25 katı oranında kalıntı tespit edilmesi üzerine resmi makamlar toplatma süreci başlattı.

YASAL LİMİT 20MG/KG, ÖLÇÜLEN DEĞER 145 MG/KG

Haber Hürriyeti'nde yer alan habere göre, Avrupa Birliği Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) üzerinden paylaşılan teknik verilere göre, Norveç'teki rutin gıda denetimleri kapsamında alınan numunelerde afyon alkaloidi miktarı 145 mg/kg (ppm) seviyesinde ölçüldü.

Yasal mevzuatta bu ürün grubu için kabul edilebilir azami sınır 20 mg/kg olarak tanımlanıyor. Yapılan resmi değerlendirmede, belirlenen bu yüksek oran "potansiyel olarak ciddi risk" kategorisinde sınıflandırıldı.

TOHUMDAKİ ALKALOİD ARTIŞININ NEDENİ

Haşhaş bitkisinde afyon kaynaklı alkaloidler doğrudan tohum yapısında değil, bitkinin kapsül duvarında ve yeşil kısımlarında bulunuyor.

Normal şartlarda tohumlarda son derece düşük miktarlarda yer alan bu maddelerin yüksek oranlara ulaşması, hasat veya işleme sürecindeki mekanik temas ve bulaşmayla açıklanıyor.

Uzmanlar ve gıda güvenliği birimleri, tohumların kapsülden ayrıştırılması, toplanması ve depolanması aşamalarındaki yetersiz temizlik veya işlem hatalarının kapsül sıvısının tohum yüzeyine geçmesine yol açtığını belirtiyor.