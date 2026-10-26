Mısır Parlamentosu, pazartesi günü ordunun Suudi Arabistan'ın savunulmasına askeri destek sağlamak için gerekli onayı verdi.

Parlamenterler ve yerel basında yer alan bilgilere göre bu adımla Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik yoğunlaşan saldırılarıyla genişleyen savaşa Kahire doğrudan müdahale edebilecek.

Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, geçtiğimiz hafta parlamentodan, Riyad'ın yardım istemesi durumunda dünyanın en büyük petrol ihracatçısı ve Körfez müttefiki olan Suudi Arabistan'ın savunulmasına onay verilmesini talep etmişti.

Husilerin ilerleyişi, aynı zamanda Mısır'ın Süveyş Kanalı'na açılan stratejik Babülmendep Boğazı'nı da tehdit ediyor.

MÜDAHALENİN SINIRLARI ŞİMDİDEN BELLİ

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdellati ve Mısır İstihbarat Şefi Hasan Reşad, çarşamba günü Riyad'a giderek Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a Cumhurbaşkanı Sisi'nin mektubunu iletti.

Sisi mektubunda, Mısır'ın desteğinin Yemen'e saldırmak yerine yalnızca Suudi Arabistan topraklarını ve sınırlarını savunmakla sınırlı kalacağını ifade etti.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Abdellati, Kahire'nin Yemen çatışmasının diplomatik yollarla çözülmesi adına "her fırsatın" araştırılmasını savunduğunu aktardı.

Yemen'de çatışmaların yeniden alevlenmesinin ardından Suudi Veliaht Prensi de 15 Eylül'de Kahire'de Sisi'yi ziyaret ederek Kızıldeniz'deki güvenlik ve seyrüsefer konularını ele almıştı.

MISIR'IN ELİ AÇIK DOSTU

Yemen'in resmi hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ile başkent Sana'yı kontrol eden Husi milisleri arasındaki çatışmalar son haftalarda tırmanışa geçerek ABD-İsrail'in İran'a yönelik savaşında değişken bir cephe haline geldi.

Husilerin Riyad'daki uluslararası havalimanına ve devlete ait petrol devi Saudi Aramco'ya düzenlediği saldırılar uçuşlarda ve petrol ihracatında aksamalara yol açarken, insani yardım kuruluşları halihazırda dünyanın en ağır krizlerinden birini yaşayan Yemen'deki koşulların daha da kötüleştiği uyarısında bulundu.

Suudi Arabistan; Sisi yönetimindeki Mısır'ın milyarlarca dolarlık mali yardım, merkez bankasına mevduat ve enerji tedariki sağlayarak Kahire'nin başlıca siyasi ve finansal ortakları arasında yer alıyor.

DAHA ÖNCE 800 ASKER GÖNDERMİŞTİ

Arap dünyasının en kalabalık nüfusuna ve bölgenin en büyük ordularından birine sahip olan Mısır, Yemen savaşının Mart 2015'teki erken bir aşamasında Suudi öncülüğündeki koalisyona katılmıştı.

Kızıldeniz seyrüsefer rotalarını korumak için savaş gemileri sevk edip hava desteği taahhüdünde bulunmuş ve sınırlı bir muharebe rolüyle yaklaşık 800 kara askeri konuşlandırmıştı.

1960'larda Yemen'de maliyetli bir askeri müdahaleye katılan Mısır, 1991 Körfez Savaşı'ndan bu yana yurt dışına büyük çaplı kara gücü göndermedi.

Körfez ülkelerine yönelik İran ve İran destekli saldırıları sıklıkla kınayan Kahire, ağustos ayında Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasında imzalanan Mekke ortak savunma paktına henüz dahil olmadı; ancak Dışişleri Bakanı Abdellati, Mısır'ın bu pakta üyeliğinin "ciddi şekilde değerlendirilmekte" olduğunu kaydetti.