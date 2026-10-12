Amerikan Futbol Ligi'nde (MLS) St. Louis City'nin LA Galaxy'yi 6-2 mağlup ettiği karşılaşmaya eski Samsunsporlu Carlo Holse damgasını vurdu.

Mücadeleye fırtına gibi başlayan 27 yaşındaki Danimarkalı futbolcu; 2, 7 ve 21. dakikalarda rakip fileleri havalandırarak henüz ilk bölümde hat-trick yapma başarısı gösterdi. Sergilediği bu olağanüstü performansla St. Louis City kulüp tarihindeki ikinci hat-trick'e imza atan Holse, aynı zamanda MLS tarihinin en hızlı ikinci hat-trick'ini gerçekleştiren oyuncu oldu.

TARİHE GEÇEREK TRANSFER OLMUŞTU

Karadeniz ekibinde geçirdiği başarılı 3 sezonun ardından 28 Temmuz 2026 tarihinde 5.2 milyon euro bonservis bedeli ile St. Louis'e imza atan Carlo Holse, döneminde Samsunspor tarihinin en pahalı futbolcu satışı unvanını elinde bulundurdu. Ardından Ali Badra Diabate (8 milyon euro ile Al-Qadsiah'a), Marius Mouandilmadji (7 milyon euro ile Olympiakos'a) transfer olarak Holse'nin rekorunu devraldı.

MLS'teki en hızlı hat-trick rekoru ve tarihi detaylar ise şu şekilde kaydedildi:

LA Galaxy karşısında alınan 6-2'lik galibiyette St. Louis City'nin diğer gollerini Rafael Navarro (2) ve Lukas MacNaughton kaydetti.

Ev sahibi ekip bu görkemli galibiyetle tüm kulvarlardaki yenilmezlik serisini 20 maça çıkararak MLS rekoruna ortak oldu.

Lig tarihinin en hızlı hat-trick rekoru, 2021 yılında Chicago karşısında ilk 16 dakikada 3 gol atan Nashville oyuncusu Hany Mukhtar'ın elinde bulunuyor.