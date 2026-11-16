Uluslararası basında NATO zirveleri ve toplantılarının sıklığının azaltılacağına yönelik iddiaların gündeme gelmesinin ardından konuya ilişkin değerlendirmede bulunan bir NATO yetkilisi, bir sonraki zirvenin Arnavutluk'ta yapılacağını teyit ederken, toplantı tarihinin ise henüz netleşmediğini bildirdi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da söz konusu zirvenin başkent Tiran'da düzenlenebileceğini belirterek, takvim için 2027 yerine 2028 yılına işaret etti.

25 Haziran 2025 tarihinde Lahey'de gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nin sonuç bildirisinde, liderlerin 2026'da Türkiye'de yapılacak buluşmanın ardından Arnavutluk'ta bir araya gelme kararı aldıkları kayda geçirilmiş ancak kesin bir tarih paylaşılmamıştı.

NATO'nun resmi açıklamalarına göre zirveler İttifakın siyasi ve güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda Kuzey Atlantik Konseyi kararıyla düzenlense de son on yılda Kovid-19 salgını kısıtlamalarının uygulandığı 2020 yılı haricinde liderlerin her yıl farklı bir müttefik başkentinde toplandığı biliniyor.

Diğer yandan diplomatik kaynaklar, ABD yönetiminin NATO liderler zirvelerinin her yıl düzenlenmesi geleneğine son verilerek toplantıların iki yılda bir gerçekleştirilmesini talep ettiğini ve İttifak bünyesinde bu yönde girişimlerde bulunduğunu aktarıyor.