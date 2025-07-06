Polis yetkilisi Faisal Kamran, olayda 5 ve 7 yaşındaki çocuklarla birlikte annelerinin yüz ve kollarından yaralandığını açıkladı. Polis raporuna göre, çocukların babası, aslanın sahiplerinin saldırı anında hiçbir müdahalede bulunmadığını ve aslanın ailesine saldırmasını izlemekle yetindiğini ifade etti.

Saldırının ardından aslan, sahiplerinin çiftlik evine geri döndü ve daha sonra bir yaban hayatı parkına taşındı. Pakistan’da aslan gibi egzotik hayvanları sahiplenmek bazı zenginler arasında bir statü göstergesi olarak görülürken, yasal gereklilikler ve yüksek ücretlere rağmen bu tür sahiplenmeler devam ediyor.

ANTALYA'DA KAÇAN ASLAN YAKALANDI

Öte yandan Türkiye’de Antalya yakınlarındaki bir tema parkından kaçan bir aslan, bir kişiye saldırdıktan sonra etkisiz hale getirildi. Olay, Antalya’nın Manavgat ilçesinde Aslan Diyarı adlı hayvan tema parkında yaşandı. Zeus isimli aslan, sabahın erken saatlerinde pistachio tarlasındaki bir çiftçiye saldırdı.

Aslan saldırısına uğrayan Süleyman Kır'ın oğlu Ahmet Kır ise saldırıya uğrayan babasının videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Söz konusu görüntülerde baba Kır, "Üstümde battaniye vardı, kaldırdığımda aslanın üstüme çöktüğünü gördüm. Aslanla bir süre boğuştuk, yardım istedik ama çevrede kimse yoktu. Aslan da baldırımı ve boynumu ısırdı. Boynunu yakalayarak sıktım, o esnada kaçtı. O sırada kolluk kuvvetleri geldi" diye konuştu.