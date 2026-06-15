ABD'de ev tekstili pazarı, yüksek enflasyonun tüketici harcamaları üzerindeki baskısı ve küresel jeopolitik gelişmelerin etkisiyle zor bir dönemden geçiyor. Sektörde satışlar yüzde 3,8 oranında gerilerken, bu düşüş üreticilerden perakendecilere kadar geniş bir kesimi etkiliyor.

İFLAS KORUMASINA BAŞVURDU

Ev tekstili ve dekorasyon alanında faaliyet gösteren, Kate Spade gibi tanınmış markalara ürün sağlayan Simply Interior Homes LLC de mali sıkıntılar nedeniyle iflas koruma sürecine girdi. Şirket, borçlarının yeniden yapılandırılması ve varlıklarının satış sürecinin yönetilebilmesi amacıyla mahkemeye başvuruda bulundu.

BORÇ YÜZ MİLYONLARCA DOLARI BULUYOR

Türkiye'nin yanı sıra Çin ve Hindistan'dan da kumaş ve nihai ürün tedarik eden şirket, 8 Haziran'da yaptığı başvuruda toplam borçlarının 100 milyon ila 500 milyon dolar arasında olduğunu açıkladı. Aynı şekilde, şirketin varlıklarının da bu aralıkta olduğu belirtildi.

AYRILIK SONRASI FİNANSMAN SORUNLARI DERİNLEŞTİ

Centre Lane Partners bünyesinde faaliyet gösteren Simply Interior Homes LLC, yaklaşık bir yıl önce Keeco LLC'den ayrılarak bağımsız bir yapı haline gelmişti. Şirket yönetimi, iflas başvurusunun temel nedenleri arasında ayrılık sonrasında yeterli sermaye desteğinin sağlanamamasını, ana şirket tarafından yürütülen yeniden finansman ve yeniden yapılandırma çalışmalarının başarısız olmasını ve beklenen mali desteğin gelmemesini gösterdi.

GELİR HEDEFLERİ YARI YARIYA DÜŞTÜ

Yönetim tarafından yapılan açıklamada, geçmiş dönemde yaşanan sipariş aksaklıkları ve finansal sorunların şirket performansını olumsuz etkilediği vurgulandı. Bu gelişmeler nedeniyle gelir beklentilerinde ciddi revizyona gidildiği belirtilirken, 2025 yılı için başlangıçta 185 milyon dolar olarak öngörülen ciro hedefinin 86 milyon dolara kadar düşürüldüğü ifade edildi.