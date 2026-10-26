Çinli otomotiv devi BYD, Türkiye'deki 1 milyar dolarlık Manisa fabrika yatırımını askıya alarak Avrupa Birliği ülkelerinde yeni tesisler kurma kararı aldı. Şirket bu adımla, Avrupa pazarında doğrudan yerel üretim yaparak gümrük vergilerini bertaraf etmeyi ve pazar payını korumayı hedefliyor.

MANİSA'DAKİ FABRİKA YATIRIMI NEDEN ASKIYA ALINDI?

Türkiye pazarında büyük yankı uyandıran ve Manisa'da hayata geçirilmesi planlanan 1 milyar dolarlık dev fabrika yatırımı, şirketin küresel ölçekte revize ettiği büyüme stratejisi doğrultusunda durduruldu. Tesisin inşasına yönelik somut bir girişimde bulunmayan BYD yönetimi, yatırım önceliğini doğrudan Avrupa Birliği üyesi ülkelere yönlendirdi. Kararın ardından şirketin üretim ve tedarik zinciri planlaması tamamen Birlik sınırlarına kaydırıldı.

AVRUPA'DA ÜRETİM HAMLESİ NASIL ŞEKİLLENECEK?

Avrupa Birliği'nin Çin üretimi tamamen elektrikli araçlara getirdiği yüzde 45,3'e varan ek gümrük tarifeleri ve hibrit araçlara koyduğu kotalar, şirketi yerel tesis kurmaya mecbur bıraktı. BYD Başkan Yardımcısı Liu Xueliang, uygulanan vergilerin tüketici tercihlerini engellemesine izin vermeyeceklerini belirterek yeni üretim tesislerinin faaliyete geçeceğini duyurdu. Çin yönetiminin yeni enerji araçlarına uyguladığı katma değer vergisi ihracat iadesini yüzde 13'ten yüzde 9'a çekmesi de üreticinin Avrupa'da fabrika açma kararlılığını artıran temel unsurlar arasında yer aldı.

MACARİSTAN TESİSİ SER ÜRETİME BAŞLAYACAK

Genişleme planı doğrultusunda inşası süren Macaristan fabrikasının yılın son çeyreğinde seri üretime başlaması hedefleniyor. Morgan Stanley verileri, şirketin Çin dışındaki 1 milyonluk toplam araç üretim kapasitesinin şu an yalnızca yüzde 30'unun Avrupa'da yer aldığını gösteriyor. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği kayıtlarına göre ise markanın AB pazarındaki kayıtları ilk dokuz ayda yüzde 154,4 artışla 206 bin 2 adede yükselerek yüzde 2,4'lük pazar payına ulaştı.

GÜMRÜK TARİFELERİ

Yoğun fiyat rekabeti sebebiyle ek maliyetleri araç fiyatlarına doğrudan yansıtma kararını henüz kesinleştirmeyen şirket, kârlılığı korumak amacıyla üst segmentteki Denza Z9GT modelinin ihracatına odaklandı. Karşılaşılan sert ticaret engellerine rağmen şirket yönetimi, 2030 yılına kadar Japon otomotiv devi Toyota'yı geride bırakarak küresel satış lideri olma hedefini sürdürüyor.