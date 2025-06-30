Siz de tatilini yurt dışında yapmak ama bürokratik işlemlerle uğraşmak istemeyenlerdenseniz, Türkiye'den vizesiz gidilen ülkelerin listesini mutlaka incelemelisiniz.
2025 yılı itibarıyla değişikliğe gidilen ülkelerin Türk vatandaşlarına tanıdığı vize muafiyet süreleri yeniden belirlenirken, hangi ülkelere pasaport ya da kimlik kartıyla girilebileceğinin detayları belli oldu.
İşte 2025 yılında Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebileceği ülkeler...
Avrupa & Balkanlar
- Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Moldova, Ukrayna – 90 gün
- Gürcistan – 1 yıl (yeni çipli kimlik kartı ile giriş mümkündür)
Asya
Japonya, Güney Kore, Malezya, Singapur, Katar, Filipinler, Tayland (kapıda vize) – 30 ila 90 gün arası
Orta Doğu
Ürdün, Umman, Lübnan, İran, Irak, Suriye, Katar – 90 gün
Afrika
Fas, Tunus, Güney Afrika, Seyşeller, Kenya, Tanzanya, Madagaskar, Mauritius – 30 ila 90 gün arası
Amerika
Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Peru, Uruguay, Panama, Paraguay, Kosta Rika – 90 ila 180 gün arası
Okyanusya - Karayipler
Fiji, Cook Adaları, Niue, Palau, Samoa, Tuvalu, Vanuatu, Dominika, Antigua ve Barbuda, Barbados, Saint Lucia – 30 ila 180 gün arası