Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Suriye'ye yönelik askeri bir operasyon başlatabileceği uyarısında bulundu.

Cumartesi günü TGRT Haber televizyonuna verdiği röportajda konuşan Fidan, İsrail'i ülkenin güneyindeki Dürzi topluluğu içindeki bir grubu destekleyerek Suriye ordusunu kışkırtmaya ve müdahale için bahane oluşturmaya çalışmakla suçladı.

Fidan, Ankara'nın bu olasılığı bölgesel müttefiklerin yanı sıra ABD ve Avrupalı yetkililerle de görüştüğünü ifade etti.

İsrail ordusunun bu durumu Suriye'ye karşı bir operasyon başlatmak için bahane olarak kullanabileceği bir senaryo bulunduğunu belirten Fidan, İsrail'in Dürzi topluluğu içindeki üç büyük gruptan birine helikopterlerle haftalık olarak silah ve mühimmat sağladığını öne sürdü.

Fidan konuya ilişkin, "Bildiğiniz gibi Suriye'nin güneyinde Dürziler var. Bu Dürziler Suriye içinde üç büyük kabileye ayrılmış durumda. Bunlardan ikisi samimi olarak Suriye hükümetinin yanında ve İsrail karşıtı. Ancak biri İsrail tarafından destekleniyor." ifadelerini kullandı.

İSRAİL GRUPLARA SİLAH GÖNDERİYOR

Fidan'ın bu uyarısı, İsrail'in Suriye'nin güneyinde devam eden askeri faaliyetleri ve Şam ile Dürzi çoğunluklu Süveyda vilayetindeki silahlı gruplar arasında süregelen gerilim artarken geldi.

Fiili olarak İsrail ile yakınlaşan ruhani lider Şeyh Hikmet el-Hicri'nin yönetiminde olan Süveyda'daki silahlı grupların çoğu, İsrail destekli Süveyda Ulusal Muhafızları çatısı altında toplanıyor.

El-Hicri, Temmuz ayında özerkliğini korumak amacıyla Süveyda'nın İsrail'e entegre edilebileceğini öne sürmüştü.

Bölgedeki hareketliliğe ilişkin basına yansıyan haberlerde de benzer iddialar yer aldı.

Geçen ay The National gazetesi, İsrail helikopterlerinin Dera'daki köyler ve Yermük Nehri havzası üzerinden uçarak Süveyda'ya gözetleme ve radar ekipmanlarının yanı sıra keskin nişancı tüfekleri ve gece görüş sistemleri indirdiğini yazdı.

Üst düzey bir Suriyeli hükümet yetkilisi de Ekim ayında The Jerusalem Post gazetesine yaptığı açıklamada, bir İsrail helikopterinin Süveyda'ya inerek önemli miktarda silah ve mühimmat teslim ettiğini belirtti.

ŞAM HAREKETE GEÇTİ

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Claudio Cordone, geçen hafta Güvenlik Konseyi'ne yaptığı bilgilendirmede, İsrail'in yerel silahlı aktörlere yönelik desteğinin sürdüğüne dair haberler üzerine Şam'ın Süveyda'ya ek güç konuşlandırdığını aktardı.

Cordone, vilayetin "gergin bir güvenlik ve siyasi çıkmaz içinde kalmaya devam ettiğini" vurguladı.

Fidan'ın açıklamaları, Suriyeli mevkidaşı Esad el-Şeybani'yi Ankara'da ağırlamasından günler sonra geldi.

Fidan, Salı günü düzenlenen ortak basın toplantısında İsrail'e Suriye'nin güneyindeki saldırılarını durdurması ve güvenlik düzenlemelerini 1974 Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması'na dayandırması çağrısında bulunmuştu.

Fidan o toplantıda, "Hiçbir devletin güvenliği komşularının istikrarsızlaştırılması üzerine inşa edilemez." demişti.

Fidan ayrıca Nisan ayında yaptığı bir açıklamada, İsrail'in İran ile yaşanan savaş nedeniyle Suriye'deki bazı eylemlerini beklemeye aldığını ancak bunlardan vazgeçmediğini belirterek, "Daha sonra zamanı geldiğinde harekete geçmek isteyebilir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

'İSRAİL APTALCA ŞEYLER YAPMAMALI'

Atlantik Konseyi kıdemli araştırmacılarından Ömer Özkızılcık, Middle East Eye'a yaptığı değerlendirmede Ankara'nın uyarısını önleyici bir adım olarak nitelendirdi.

Özkızılcık, "Türkiye'nin kamuoyu önündeki uyarısı, İsrail gerçekten yapmadan önce onu Suriye'nin güneyinde aptalca bir şey yapmaktan alıkoymayı amaçlıyor." dedi.

Süveyda'ya inen İsrail helikopterleri ve İsrailli üst düzey Dürzi komutanların bölgeyi ziyaret ederek akrabalarıyla görüşmesine dair haberlere dikkat çeken Özkızılcık, "Potansiyel olarak büyüyen bir şeyler var, ancak net bir değerlendirme yapmak için henüz çok erken." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin farkındalık yaratarak olası bir operasyonu engellemeye çalıştığını söyleyen Özkızılcık, "İsrail Suriye'nin güneyinde büyük bir askeri kara harekatı başlatırsa, bu her türlü askeri tırmanış için Pandora'nın kutusunu açacaktır." uyarısında bulundu.

Ankara kendi birliklerini doğrudan sahaya sürme konusunda isteksiz olsa bile böyle bir saldırının Türkiye'yi de içine alan daha geniş bir çatışmaya dönüşebileceğini belirten Özkızılcık, "Türkiye'nin İsrail'e karşı askeri bir tırmanışa dahil olmayacağı bir senaryo görmüyorum." şeklinde konuştu.

Ankara'nın muhtemelen Suriye ordusunu destekleyeceğini ve Arap müttefiklerle koordinasyon içinde hareket edeceğini öngören Özkızılcık, olası bir harekatın İsrail açısından "askeri, siyasi ve diplomatik olarak bir felaket olacağını" ifade etti.

Özkızılcık ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun iç siyasetteki belirsizlikler nedeniyle daha önce seçim şansını artırmak için askeri eylemlere başvurduğunu savunarak, "Amerikan engelleri nedeniyle İran'a karşı yeniden savaşa giremezse, yeni bir savaş başlatması için en muhtemel alan Suriye olabilir." değerlendirmesinde bulundu.