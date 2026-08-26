Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği, Suriye vatandaşlarına yönelik vize düzenlemelerinde yer alan "hava yoluyla seyahat" etme şartının kaldırıldığını duyurdu. Alınan kararla birlikte, geçerli Türk vizesine sahip kişiler artık Türkiye'ye tüm kara hudut kapılarından da giriş yapabilecek.

KARA HUDUT KAPILARI KULLANIMA AÇILDI

Şam Büyükelçiliği tarafından yayımlanan resmi duyuruda, Türkiye’nin dış temsilciliklerinden alınan geçerli vizelerin hava kapılarının yanı sıra tüm kara sınır kapılarında da kabul edileceği bildirildi. Yapılan bu değişiklik, vize sahibi Suriye vatandaşlarının Türkiye'ye seyahatlerindeki ulaşım sınırlamasını tamamen ortadan kaldırdı.

YENİ DÜZENLEME NASIL UYGULANACAK?

Uygulamaya giren kararla birlikte, halihazırda geçerli vizesi bulunan Suriye vatandaşları seyahatlerini sadece uçak seferleriyle sınırlamak zorunda kalmayacak. Geçerli vize sahipleri, Türkiye'ye yönelik geçişlerinde tüm kara sınır kapılarını aktif olarak kullanabilecek.