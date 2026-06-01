Türkiye ve Rusya, mevcut anlaşmaların yıl sonunda sona ermesi nedeniyle doğal gaz tedarik anlaşmalarının 2026'nın ötesine uzatılması konusunda görüşmelere başladıç Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan'da düzenlenen Bakü Enerji Forumu'nda Bloomberg'e verdiği demeçte, Türk devlet şirketi BOTAŞ'ın ithalat sözleşmelerinin yenilenmesi konusunda Rus gaz devi Gazprom PJSC ile görüşmelerde bulunduğunu söyledi. Bakan, olası hacimler ve süre konusunda henüz bir anlaşmaya varılmadığını belirtti. Aralık ayında Ankara, TurkAkım ve Mavi Akım boru hatları üzerinden gaz alımı için Gazprom ile iki sözleşmeyi uzattı. 2022'deki Ukrayna işgalinin ardından Avrupa'daki müşterilerinin çoğunu kaybeden şirket için Türkiye, Çin'den sonra en büyük ikinci pazar konumunda.

