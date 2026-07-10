Dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından UBS, küresel piyasalarda büyük yankı uyandıran Servet Raporu'nu yayımladı. Rapora göre, Türkiye dolar milyoneri sayısındaki artış hızıyla dünya devlerini geride bırakarak küresel listenin üst sıralarına tırmandı. Finansal varlıkların performansı ve değişen ekonomik dinamikler, Türkiye'deki zenginleşmeyi artırdı.

5 BİN MİLYONERİMİZ DAHA OLDU

Açıklanan verilere göre Türkiye, milyoner sayısındaki oransal artış baz alındığında dünya genelinde ikinci sırada konumlandı. Ülkedeki dolar milyoneri sayısı son bir yıl içinde yüzde 6,4 oranında yükseliş kaydetti. Bu oranla birlikte Türkiye'deki milyonerler kulübüne 5 bin 650 kişi daha katılmış oldu. Listenin ilk sırasında ise yüzde 8'lik büyüme performansıyla Litvanya yer aldı.

ENFLASYON VE VARLIK FİYATLARI YÜKSELDİ

Ekonomi uzmanları ve analistler, milyoner sayısındaki bu agresif yükselişin yalnızca makroekonomik büyümeyle açıklanamayacağına dikkat çekiyor. Yüksek enflasyon süreçlerinden geçen, gayrimenkul değerleri hızla artan ve sermaye piyasalarında güçlü fiyat hareketleri görülen ülkelerde, dolar bazındaki servet birikiminin hızlandığı görülüyor. Türkiye'nin Letonya, Macaristan, İrlanda ve Rusya gibi ülkeleri geride bırakarak ikinci sıraya yerleşmesi, varlık fiyatlarındaki bu hareketliliğin servet dağılımına doğrudan yansıması olarak değerlendiriliyor.

LİDER ÜLKE ABD

Raporda oransal büyümenin yanı sıra, ülkelerin sahip olduğu mutlak milyoner sayıları da paylaşıldı. Oransal bazda alt sıralarda yer alsa da Amerika Birleşik Devletleri (ABD), bir yılda bünyesine kattığı 441 bin 78 yeni milyonerle liderliğini açık ara sürdürdü. ABD'yi takip eden Birleşik Krallık'ta 43 bin 139, Fransa'da 34 bin 604 ve İspanya'da 32 bin 707 yeni milyoner sisteme dahil oldu.

Küresel dolar milyoneri artış oranları tam listesi

UBS raporunda yer alan ve milyoner sayısındaki artış oranına göre sıralanan 31 ülkelik listenin tamamı şu şekildedir: