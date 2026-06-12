Turnuvaya galibiyetle başlamak isteyen millilerimizin ilk rakibi ise Avustralya. Futbolseverlerin günlerdir sabırsızlıkla beklediği "Türkiye Dünya Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının tüm detayları netleşti. Avustralya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli takımımızın turnuvadaki ilk sınavının yayın bilgileri ve programı şu şekilde: Maç Günü: 14 Haziran Pazar Maç Saati: 07.00 (TSİ) Canlı Yayın: TRT 1 A Milli Takım'ın Dünya Kupası Kadrosu Teknik direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen ve turnuvada başarı arayacak 26 kişilik güncel aday kadromuz şu şekilde şekillendi: Kaleciler Altay Bayındır (Manchester United) Mert Günok (Fenerbahçe) Uğurcan Çakır (Galatasaray) Defans Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray) Eren Elmalı (Galatasaray) Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe) Mert Müldür (Fenerbahçe) Ferdi Kadıoğlu (Brighton) Merih Demiral (Al-Ahli) Ozan Kabak (Hoffenheim) Samet Akaydin (Çaykur Rizespor) Zeki Çelik (Roma) Orta Saha Hakan Çalhanoğlu (Inter) İsmail Yüksek (Fenerbahçe) Kaan Ayhan (Galatasaray) Orkun Kökçü (Beşiktaş) Salih Özcan (Borussia Dortmund) Forvet / Kanat Arda Güler (Real Madrid) Barış Alper Yılmaz (Galatasaray) Yunus Akgün (Galatasaray) Can Uzun (Eintracht Frankfurt) Deniz Gül (Porto) İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa) Kenan Yıldız (Juventus) Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe) Oğuz Aydın (Fenerbahçe)

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