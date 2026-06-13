2026 FIFA Dünya Kupası’ndaki dev heyecan tüm hızıyla sürüyor. Hasretin bitmesine saatler kala, Vincenzo Montella yönetimindeki A Millî Futbol Takımımız, Tony Popovic’in çalıştırdığı Avustralya ile D Grubu'ndaki ilk maçında kozlarını paylaşacak.

Tüm Türkiye’yi pazar sabahı ekran başına kilitleyecek bu kritik sınavın başlama saati ve yayın bilgileri şu şekilde şekillendi:

Maç Saati: 07.00 (TSİ)

Yayın Kanalı: TRT 1 (Şifresiz ve Canlı)

Stadyum: BC Place (Vancouver, Kanada)

Maçın Hakemi: Jesus Valenzuela (Venezuela Futbol Federasyonu)

Turnuvanın en çok gezen 9. takımıyız

2026 FIFA Dünya Kupası’nda başarı arayacak olan A Millî Futbol Takımımız, sadece rakipleriyle değil, devasa mesafelerle de mücadele edecek. Kamp çalışmalarını ABD'nin Arizona eyaletinde sürdüren ay-yıldızlılar, D Grubu'ndaki 3 farklı maç için 3 farklı şehre uçarak grubun en fazla seyahat eden takımı unvanını aldı.