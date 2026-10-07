Uluslararası endeks sağlayıcısı FTSE Russell, yıllık ülke sınıflandırma raporunu 6 Ekim'de yayımladı. Raporda, Türkiye'nin piyasa statüsüne ilişkin değerlendirmeler de yer aldı. FTSE Russell, Türkiye'nin "İleri Gelişen Piyasa" statüsünü koruduğunu, olası statü değişikliklerinin değerlendirildiği izleme listesine de alınmadığını bildirdi. Raporda, Türkiye başlığı altında, "Türkiye (Advanced Emerging market status)" ifadesi kullanıldı. Raporda, eylül 2026'daki endeks değerlendirmesinde Türkiye ile ilgili bazı endeks değişikliklerinin ertelenmesinin ardından, FTSE Russell'ın Merkezi Menkul Kıymetler Saklama Kuruluşu'nun (MKK) yayımladığı fiili dolaşım verilerine ilişkin ayrıntı düzeyini iyileştirme fizibilitesini araştıran Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi. FTSE Russell'ın Türkiye'yi izleme listesine almadığı, "Gelişmiş Gelişmekte Olan Piyasa" statüsünün de değişmediği ifade edildi. MISIR LİSTEDEN ÇIKTI, UMMAN LİSTEYE GİRDİ FTSE Russell'ın yıllık incelemesinde Mısır, izleme listesinden çıkarılırken, Umman ise olası statü yükseltmesinin değerlendirilmesi amacıyla izleme listesine eklendi. FTSE Russell'ın bir sonraki ara değerlendirmeye ilişkin duyurusunun 6 Nisan 2027'de yayımlanacağı bildirildi.

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