ASAL Araştırma ve Danışmanlık’ın Türkiye genelinde gerçekleştirdiği Ekim 2026 araştırmasında, vatandaşlara ülke ekonomisinin en önemli sorunu soruldu. Anket sonuçlarında yatırım fonu ve borsa krizi yüzde 26,5 ile ilk sıraya yerleşti. Enflasyonun yüksekliği yüzde 22,2 ile ikinci, gıda fiyatlarındaki artış ise yüzde 13 ile üçüncü sırada yer aldı.

KİRA VE KONUT FİYATLARI DÖRDÜNCÜ SIRADA

Araştırmaya göre kira ve konut fiyatlarının yüksekliğini ekonominin en önemli sorunu olarak görenlerin oranı yüzde 6,8 oldu. Elektrik, su, aidat ve doğal gaz fiyatlarının yüksekliği yüzde 5,5 ile beşinci sırada yer alırken işsizlik ve faizlerin yüksekliği yüzde 5’er oranında belirtildi.

Ekonomi yönetimini en önemli sorun olarak görenlerin oranı yüzde 4,8, akaryakıt fiyatlarının yüksekliğini belirtenlerin oranı ise yüzde 3,7 olarak ölçüldü. Katılımcıların yüzde 3,1’i diğer sorunları işaret ederken yüzde 1,4’ü ekonomide herhangi bir sorun olmadığını söyledi. Fikri veya yanıtı olmayanların oranı ise yüzde 3 oldu.

2 BİN 20 KİŞİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

ASAL Araştırma’nın Türkiye Siyasi Gündem Ekim 2026 araştırması, 4-10 Ekim tarihleri arasında 18 yaş ve üzerindeki 2 bin 20 kişiyle gerçekleştirildi. Türkiye genelinde NUTS-2 sistemine göre 26 bölgeyi kapsayan 28 ilde yapılan araştırmada CATI (Bilgisayar Destekli Telefonla Anket) yöntemi kullanıldı. Araştırmanın güven sınırı yüzde 95, hata payı ise artı-eksi yüzde 2,41 olarak açıklandı.