ABD, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde play-off heyecanına artık sayılı günler kaldı.

Dünya Kupası için geri sayım başlarken, milli takımların güncel kadro değerleri de açıklandı.

İLK SIRA AVRUPA'DAN

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın da listeye ilk 15'ten dahil olduğu sıralamada 1,32 milyar Euro'luk kadro değeriyle İngiltere zirveye yerleşti. 1,30 milyar Euro'luk kadro değeri ile Fransa 2. sırada yer alırken 3. sırayı yine bir Avrupa ekibi olan İspanya 1,17 milyar Euro değeri ile başkasına kaptırmadı.

A Milli Takım ise 512,70 milyon Euro kadro değeriyle 11. sırada yer aldı. Güney Amerika'nın en değerli temsilcisi ise 924 milyon Euro ile Brezilya olurken son dünya şampiyonu Arjantin'in kadro değeri 553 milyon Euro olarak belirlendi.

En değerli milli takımlar listesinde ilk 20 ülke şu şekilde: