Türkiye, açıklanan son enflasyon verileriyle birlikte hem Avrupa’da hem de dünya genelinde en yüksek enflasyon oranlarına sahip ülkeler arasında yer aldı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) nisan ayına ilişkin verilerine göre tüketici fiyatları bir ayda yüzde 4,18 artarken, yıllık enflasyon yüzde 32,37 olarak kayıtlara geçti.

AYLIK ENFLASYON SERT YÜKSELDİ

TÜFE, nisan ayında aylık bazda yüzde 4,18 oranında yükseldi. Yıllık bazda ise enflasyon yüzde 32,37 seviyesine ulaştı. Bu oranlar, Türkiye’nin fiyat artışları açısından hem kısa vadede hem de yıllık ölçekte yüksek bir seviyede olduğunu ortaya koydu.

DÜNYADA İLK BEŞTEYİZ

Nisan sonu itibarıyla son bir yıllık enflasyon verileri dikkate alınarak yapılan uluslararası sıralamada Türkiye, dünyada en yüksek enflasyona sahip beşinci ülke olarak öne çıktı. Türkiye’nin önünde Venezuela (yüzde 649), Güney Sudan (yüzde 113), savaş halindeki İran (yüzde 50) ve Arjantin (yüzde 32,6) yer aldı.

AVRUPA'DA BİRİNCİYİZ

Türkiye, hem yıllık hem de aylık enflasyon oranlarında Avrupa’da ilk sırada bulunuyor. En yakın takip eden ülke yüzde 9,9 ile Romanya olurken, Ukrayna’da enflasyon yüzde 7,9 seviyesinde ölçüldü. Avrupa Birliği genelinde ortalama yıllık enflasyonun ise yüzde 2,3 seviyesinde olduğu bildirildi.

TÜRKİYE'DEKİ ENFLASYON DÜNYA ORTALAMASININ DA ÜZERİNDE

Avrupa’daki 31 ülkenin yıllık enflasyon oranlarının, Türkiye’de yalnızca nisan ayında kaydedilen yüzde 4,18’lik aylık artıştan daha düşük olduğu ifade edildi. Ayrıca Türkiye’nin yılın ilk dört ayındaki toplam enflasyonunun yüzde 14,64’e ulaştığı ve bunun birçok Avrupa ülkesinin yıllık oranlarını aştığı belirtildi.

Dünya genelinde incelenen 123 ülkenin yıllık enflasyon oranlarının da Türkiye’de nisan ayında görülen aylık artışın altında kaldığı kaydedildi.