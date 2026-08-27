Middle East Eye'ın haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’a yakınlığıyla tanınan lobi şirketi Ballard Partners ile 8 Ağustos tarihinde bir yıllık bir anlaşma imzaladı.
ABD Adalet Bakanlığı kayıtlarına dayandırılan habere göre toplam değeri 2,4 milyon dolar olan sözleşme kapsamında lobi firmasına aylık 200 bin dolar ödeme yapılacak.
Anlaşmaya göre şirket, federal hükümet nezdinde “hükümet ilişkileri hizmetleri, stratejik danışmanlık ve savunuculuk hizmetleri” sunacak ve müşterisini Kongre ile ABD politikalarındaki gelişmeler hakkında bilgilendirecek.
MSB F-35'LER İÇİN ADIM ATTI
Yeni sözleşme, doğrudan Milli Savunma Bakanlığı tarafından imzalanmış olmasıyla önceki anlaşmalardan ayrılıyor.
Ankara, 2019 yılında Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini satın alması gerekçesiyle çıkarıldığı F-35 savaş uçağı programına yeniden dahil olmayı amaçlıyor.
Türkiye ayrıca kendisi için üretilen ancak ABD'de depolarda tutulan altı adet F-35 uçağının teslim edilmesini hedefliyor.
Geçtiğimiz ay yayımlanan haberlerde, Ankara'nın yaptırımların kaldırılması maksadıyla S-400 sistemini BAE de dahil olmak üzere üçüncü bir ülkeye satmayı değerlendirdiği öne sürülmüştü.
EKİPTEKİ KİLİT İSİMLER
Lobi firması Ballard Partners, Trump’ın seçim kampanyasında görev alan Florida merkezli Cumhuriyetçi Brian Ballard tarafından yönetiliyor.
Sözleşme kapsamında Türkiye için çalışacak ekipte, 2001 yılında ABD-Türkiye İlişkileri Kongre Grubu'nun kurulmasına öncülük eden eski Demokrat Kongre Üyesi Robert Wexler yer alıyor.
Ekipte ayrıca Ulusal Güvenlik Konseyi’nde görev yapmış olan Thomas Boodry ve şirketin kıdemli ortaklarından Syl Lukis bulunuyor.
HALKBANK DAVASINDA İMZALARI VAR
Ballard Partners, 2017 yılında Trump’ın ilk başkanlık döneminde de Türkiye ile 1,5 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı.
O dönemde lobi faaliyetlerinin Halkbank davası üzerinde yoğunlaştığı aktarılırken, ABD Adalet Bakanlığı söz konusu davadaki suçlamaları bu yılın başlarında düşürdü.
Eski çalışanları arasında Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susie Wiles ve eski Adalet Bakanı Pam Bondi gibi isimlerin yer aldığı şirket, 2026’nın ilk çeyreğinde 30 milyon doları aşan gelirle Washington’da en fazla federal lobi geliri elde eden firma konumunda bulunuyor.