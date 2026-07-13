Pazartesi günü Reuters'a konuşan Türk bir yetkili, Türkiye'nin Savunma Güvenliği ve Dayanıklılık Bankası'na kurucu üye olarak katılacağını Kanada'ya bildirdiğini açıkladı.

Savunma Bakanlığı kaynakları, hafta sonu yaptıkları açıklamada Türkiye'nin olası katılımı değerlendirmeye devam ettiğini belirtmişti.

Bu süreç, Kanada Başbakanı Mark Carney'nin geçen hafta Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinde, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu dokuz ülkenin bankaya taahhütte bulunduğunu açıklamasının ardından geldi.

Söz konusu katılım, müttefik ülkelerin yeniden silahlandırılmasına yönelik çok taraflı çabaları destekleyecek bir adım olarak değerlendiriliyor.

Üye Ülkeler ve Bankanın Finansal Yapısı Kanada Başbakanı Carney'nin geçen hafta yaptığı açıklamaya göre; Arnavutluk, Belçika, Yunanistan, Letonya, Lüksemburg, Romanya, Türkiye ve Ukrayna, merkezi Kanada'da bulunacak olan bu bankaya destek sözü verdi.

Katılımcı listesinde Kanada dışında önde gelen G7 ülkelerinin yer almaması, bankanın finansal gücünü potansiyel olarak sınırlayabilecek bir unsur şeklinde yorumlandı.

Buna karşın Kanada Dışişleri Bakanı, Reuters'a verdiği demeçte bankanın yeni üyelerin katılımına açık kalmayı sürdüreceğini ifade etti.

Hedef 134 Milyar Dolarlık Finansman Sağlamak Savunma Güvenliği ve Dayanıklılık Bankası, uygun maliyetli finansman olanakları yaratarak benzer görüşteki müttefik ülkelerin savunma kapasitelerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Bankanın bu doğrultuda 100 milyar sterline (yaklaşık 134 milyar dolar) kadar düşük maliyetli finansman kaynağı toplamayı amaçladığı belirtiliyor.

Türkiye'nin resmi katılım beyanıyla birlikte projenin çok taraflı askeri destek altyapısına önemli bir ivme kazandırması bekleniyor.