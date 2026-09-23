Uluslar Ligi'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımız, Cuma günü Fransa ile Kocaeli'de karşı karşıya gelecek… Kritik maçı yönetecek hakem de belli oldu. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer yönetecek. Zwayer'in yardımcılıklarını ise Robert Kempter ve Nikolai Kimmeyer yapacak.

OKAN BURUK ELEŞTİRMİŞTİ

Mücadelenin VAR'ı ise Christian Dingert olacak. Dingert, kısa süre önce Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Galatasaray, Sporting Lizbon maçının ilk yarısında Aleksey Batrakov'un yerde kaldığı pozisyonda kırmızı kart beklemişti. Sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda Jakobs'un ceza sahasındaki müdahalesinin ardından Sporting'e verilen penaltıya da tepki göstermişti.

Batrakov pozisyonunda VAR müdahalesi yapılmamasını eleştiren Buruk, "Dingert, yani dingil de dediler ama Dingert diyoruz biz" ifadelerini kullanmıştı.