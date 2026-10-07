İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Hakemler dosyası” soruşturmasıyla iyice yıpranan TFF’de seçim artık kaçınılmaz… Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, “Türk futbolunun 30 yıllık pisliklerini benim üzerime yıkamazsınız” diyerek görevine devam edeceğini ima etse de yönetim kurulu üyeleri dün Riva’da toplanıp, durum değerlendirmesi yaptı.

TOPLANTIDA YOKTU

UEFA toplantısı nedeniyle yurt dışında bulunan İbrahim Hacıosmanoğlu’nun yer almadığı buluşmaya katılan üyeler, “Olağanüstü Seçimli Genel Kurul” kararı alınması konusunda görüş birliğine vardı. İbrahim Hacıosmanoğlu da bu konuda bilgilendirildi. Cuma günü gerçekleştirilecek olan TFF Yönetim Kurulu Toplantısı’nda seçim kararının resmileşerek kamuoyuna duyurulacağı belirtildi.