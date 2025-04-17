Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki yeni döneminde Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar Dış İlişkiler Kurulunun başına getirilmişti.
DİLEK İMAMOĞLU'NUN KARDEŞİ KURULDAN ÇIKARILDI
Oda TV'den Uğur Can Biçer'in haberine göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu‘nun kayınbiraderi Cevat Kaya, İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından Ağustos 2024’te TFF Dış İlişkiler Kurulu’na atanmıştı.
Bu hafta içinde Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun kardeşi olan Cevat Kaya’nın istifası alındı ve kurul listesinden de adı çıkarıldı.
YENİ LİSTE:
Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar'ın Başkanlığı'na getirildiği Dış İlişkiler Kurulunun üyeleri şöyleydi:
Ahmet Köse, Cevat Kaya, Salih Ayhan, Metin Alper, Yunus Kabal, Yusuf Büyük, Hakan Bilal Kutlualp, Metin Koç, Serkan Aykaç, Nihat Öztürk, Mustafa Oğuzhan Altınok, Latif Ersoy, Çağrı Kanver, Barış Orbay, Erkan Ömeroğlu, Metin Karabiber, Yılmaz Hasoğlu, Deniz Ertem, Cavit Sevim, Fatih Mehmet Ceyhan, Cemal Burak Yılmaz, Mehmet Abdikoğlu, Serkan Duran, Mustafa Saral, Ali Karaca, Bülent Köksal, Atilla Bayoğlu, Emir Kuriş.
ESKİ LİSTE:
İMAMOĞLU NİKAHINI KIYMIŞTI
Cevat Kaya ile Handan Turan, 2020 yılında Florya Sosyal Tesisleri’nde dünyaevine girdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kıydığı nikahta, şahitliklerini Meral Akşener, Dilek İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu, Mümin Nuhoğlu, İsmail Kobya ve Şevket Kobya yapmıştı.