Mevsim normallerinde seyreden hava koşulları yeni haftanın yaklaşmasıyla birlikte yerini sert bir serinlemeye bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi tarafından paylaşılan son analizler, ülke geneline yayılacak yeni bir yağışlı sistemin yolda olduğunu ortaya koydu. Balkanlar üzerinden kademeli olarak yurda sokulacak olan serin hava kütlesi, termometreleri 4 ila 6 derece birden aşağı çekecek.

BALKANLAR ÜZERİNDEN GİRİŞ YAPACAK

Güncellenen tahmin haritalarına göre sıcaklıklardaki kırılma Pazartesi günü itibarıyla belirgin hale gelecek. Balkanlar üzerinden giriş yapacak olan atmosferik hareketlilik, batı ve iç kesimler başta olmak üzere geniş bir hatta gök gürültülü sağanak yağışları beraberinde getirecek. Yağışlı sisteme ek olarak, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece periyotlarında pus ve sis tabakalarının görüş mesafesini olumsuz etkileyebileceği bildirildi.

AKOM SAAT VEREREK UYARDI

Marmara Bölgesi ve İstanbul için kritik bilgileri paylaşan AKOM, Pazar günü saat 18.00 itibarıyla yağış kütlesinin il genelinde etkisini tırmandıracağını açıklandı. Hafta boyunca aralıklarla kuvvetli sağanak şeklinde sürmesi beklenen yağışlara kuzeyli rüzgarlar eşlik edecek.

Öğle saatlerinden itibaren fırtına şeklinde eserek saatte 60 kilometre hıza ulaşması öngörülen poyraz nedeniyle, İstanbul'da 22-24 derece bandındaki hava sıcaklığı aniden 15-18 derece seviyelerine kadar gerileyecek.

Bölge Bölge Hava Durumu ve İl Sıcaklıkları

Marmara Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede; Trakya genelinde, İstanbul'un kuzey ilçelerinde, Çanakkale'nin doğusu ve Balıkesir'in kuzeyinde yerel sağanak yağışlar görülecek.

İstanbul: 25°C (Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri sağanak yağışlı)

Bursa: 26°C (Parçalı bulutlu)

Çanakkale: 25°C (Zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinde doğusu yağışlı)

Kırklareli: 22°C (Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

Ege Bölgesi

Bölge geneli az bulutlu başlasa da zamanla parçalı bulutlu hale gelecek. Gece saatlerinden itibaren Afyonkarahisar'ın batı kesimlerinde sağanak yağış geçişleri bekleniyor.

İzmir: 27°C (Az bulutlu ve açık)

Manisa: 28°C (Az bulutlu)

Afyonkarahisar: 23°C (Gece saatlerinde sağanak yağışlı)

Uşak: 25°C (Az bulutlu)

Akdeniz Bölgesi

Bölgede parçalı ve az bulutlu bir hava hakim. Gece saatlerinden sonra Batı Akdeniz genelinde ve Antalya çevresinde sağanak yağışlar etkisini gösterecek.

Antalya: 30°C (Gece saatlerinden itibaren il geneli sağanak yağışlı)

Adana: 34°C (Parçalı bulutlu)

Hatay: 31°C (Parçalı bulutlu)

Isparta: 26°C (Gece saatlerinden sonra yağışlı)

Karadeniz Bölgesi

Orta ve Doğu Karadeniz kıyı hattında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Batı Karadeniz'de ise parçalı bulutlu bir hava ve iç kesimlerde yer yer sis bekleniyor.

Samsun: 23°C (Aralıklı sağanak yağışlı)

Trabzon: 22°C (Aralıklı sağanak yağışlı)

Rize: 23°C (Aralıklı sağanak yağışlı)

Bolu: 23°C / Zonguldak: 23°C (Parçalı ve az bulutlu)

Doğu ve Güneydoğu Anadolu

Güneydoğu Anadolu genelinde sıcak hava etkisini sürdürürken, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda (Hakkari ve Van çevreleri) öğle saatlerinden sonra sağanak yağış görülecek.

Diyarbakır: 33°C / Şanlıurfa: 33°C / Mardin: 32°C (Parçalı ve az bulutlu)

Erzurum: 26°C / Malatya: 29°C (Parçalı bulutlu)

Van: 24°C (Öğleden sonra güney ve doğusu sağanak yağışlı)