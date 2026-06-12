2026 Gayrimenkul Piyasası Raporu verilerine göre Türkiye genelindeki alışveriş merkezi sayısı 465 seviyesine ulaştı. Rakamlardaki genel artışa rağmen Türkiye'deki 13 ilin resmi kayıtlı hiçbir alışveriş merkezine ev sahipliği yapmadığı tespit edildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen "en az 10 bin metrekare kiralanabilir alan" şartını karşılamayan iller resmi belgelerde netleşti. Bu illerde yer alan mevcut ticari yapılar yüzölçümleri nedeniyle resmi AVM statüsüne giremedi.

İSTANBUL 134 YAPIYLA ZİRVEDE YER ALDI

Ülke genelindeki alışveriş merkezlerinin yaklaşık yüzde 29'u İstanbul'da faaliyet gösteriyor. Kayıtlara geçen 134 AVM ile zirvede yer alan İstanbul, kişi başına düşen kiralanabilir alan oranında da en yüksek seviyeye ulaştı.

Açıklanan istatistiklere göre AVM yoğunluğunda İstanbul'u sırasıyla Ankara, Kayseri, Bolu ve Karabük takip etti. Bu şehirlerdeki ticari alan büyüklüğü ve gayrimenkul yatırımları artış göstermeye devam ediyor.

HİÇ AVM BULUNMAYAN 13 İL

Türkiye'de resmi kayıtlara göre alışveriş merkezi bulunmayan iller şöyle:

Amasya

Ardahan

Bartın

Burdur

Gümüşhane

Hakkari

Iğdır

Kars

Kırşehir

Kilis

Muş

Sinop

Tunceli

MEVCUT TESİSLER KRİTERLERİN ALTINDA KALDI

Sektör uzmanları, adı geçen şehirlerde vatandaşların alışveriş ve sosyal yaşam alanı olarak kullandığı çeşitli ticari komplekslerin faaliyette olduğunu bildirdi.

Ancak bu yerel alanlar fiziksel hacimleriyle Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği alt limitleri karşılamıyor. Bu nedenle mevcut tesisler resmi gayrimenkul istatistiklerinde alışveriş merkezi statüsünde değerlendirilmiyor.