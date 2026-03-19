Kırıkkale'de 43 ilin geçiş güzergahı üzerinde bulunan Ankara-Kırıkkale kara yolunda, yoğunluk öğle saatlerinde başladı.

Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar düşük hızlarda ilerliyor.

Karayolları ekipleri ise trafiğin sekteye uğramaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı.

Trafik yoğunluğunun gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, toplam 122 ekip ve 777 personelle vatandaşın huzurlu bayram geçirmesi için sahada olduklarını ifade etti.

OSMANGAZİ'DE DE YOĞUNLUK VAR

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Ramazan Bayramı tatilinin öğleden sonra başlamasıyla birlikte İstanbul'da birçok kişi, güneye gitmek için yola çıktı.

Yola çıkanlar, Osmangazi Köprüsü ile İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Yalova ve Bursa'daki bölümünde zaman zaman akıcı yoğunluk oluşturdu.