Yüksek enflasyon ve düşük ücret arasında vatandaşın geçim mücadelesi gün geçtikçe büyüyor. İktidarın ekonomi politikaları nedeniyle yoksul sayısı gün geçtikçe artıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerine göre yaklaşık 20 milyon kişi sosyal yardımlarla ayakta durmaya çalışıyor. AKP iktidarı büyüyen ve gün geçtikçe derinleşen yoksulluğu çözemiyor.

YARDIM ÖDEMELERİ

Kamu kurumlarının yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlaşma için ödediği tutar da ortaya çıktı. Kamu kurumları 2025 yılı toplamında 362 milyar 62 milyon 314 bin TL’yi yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlaşmaya ayırdı. Bu bütçenin 114 milyar 702 milyon 433 bin TL’si ilk dört ayda ödendi.

Veriler gösteriyor ki AKP iktidarında yoksulluk yıllar içinde derinleşti milyonlarca vatandaş yardıma muhtaç hale geldi. 2021 yılında toplam 64 milyar 477 milyon 826 bin TL’lik yoksullukla mücadele ödemesi yapılırken, 2022 yılında bu tutar 87 milyar 551 milyon 13 bin TL oldu. 2023 yılında sosyal yardım ödemesi 187 milyar 732 milyon 763 bin lirayı buldu. 2024’te ise bu tutar 275 milyar 239 milyon 460 bin TL olarak kayıtlara geçti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Ocak-Nisan 2025’te yoksullukla mücadeleye ödediği 66 milyar 131 milyon 831 bin TL de dahil kamuda 2025 yılının ilk dört ayında toplam 114 milyar 702 milyon 433 bin TL’lik sosyal yardım ödemesi yapıldı.

Alo 144 yardım hattı susmuyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yardım hattı Alo 144’ü, 4 yılda 34 milyon 3 bin 818 kişi arayarak yardım istedi. Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş 2020’de 6 milyon 638 bin 270, 2021’de 6 milyon 26 bin 918, 2022’de 9 milyon 7 bin 545, 2023’te 7 milyon 383 bin 143, 2024’te 4 milyon 947 bin 942 başvuru yapılmıştır” bilgisini verdi.