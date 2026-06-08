

Avrupa Birliği Gıda Alarm Sistemi (RASFF) tarafından 2026.4992 referans numarasıyla 5 Haziran 2026 tarihinde yayımlanan bildiriye göre, yiyecek kategorisindeki Türkiye kökenli sosislerde (Wurstel) Kazein (Casein) alerjeni saptandı.

RİSK SEVİYESİ 'CİDDİ' OLARAK BELİRLENDİ

Sistemden alınan resmi verilere göre, Türkiye’de üretilerek Avrupa'ya ihraç edilen bu et ürünündeki risk İtalya'daki sınır denetimlerinde ortaya çıktı. İtalya sağlık ve gıda güvenliği otoriteleri, ithal edilen bu sosislerde yaptıkları analizler sonucunda gizli alerjeni rapor ederek durumu tüm Avrupa ağına duyurdu. Risk seviyesinin doğrudan "Ciddi" olarak gösterdi.

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Söz konusu bildirim, RASFF sistemi üzerinde resmi olarak "Uyarı Bildirimi" (Alert Notification) kategorisinde yayımlandı. Bu doğrultuda, başta bildirimi yapan İtalya olmak üzere ürünün dağıtıldığı tüm satış noktalarında acil kodlu piyasadan çekme ve geri çağırma işlemleri başlatıldı.