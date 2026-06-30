Türkiye Halk Oyunları Federasyonu öncülüğünde 28 Haziran’da İstanbul’da gerçekleştirilen etkinlikte, yaklaşık 5 bin kostümlü folklorcu aynı anda horon oynayarak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı’na girmeyi başardı. “Horon bizimdir” sloganıyla bir araya gelen katılımcılar, Türkiye’nin farklı illerinden gelerek büyük bir horon halkası oluşturdu.

Etkinliğin başlangıç işareti İstanbul Valisi tarafından verilirken, folklorcular yaklaşık üç dakika boyunca senkronize şekilde horon oynadı. Performansın ardından Guinness yetkilileri değerlendirme sürecine geçti.

GUINNESS’TEN RESMİ ONAY

Guinness Türkiye Temsilcisi Şeyda Subaşı, yapılan organizasyonun “Türk Halk Oyunları” kategorisinde başarıyla tescillendiğini açıkladı. Böylece 5 bin kişinin aynı anda horon oynaması resmi rekor olarak kayıtlara geçti.

KATILIMCILARDAN HORONLA KUTLAMA

Rekorun doğrulanmasının ardından etkinliğe katılanlar, sonucu yine horon oynayarak kutladı. Alan içinde coşkulu görüntüler oluşurken, etkinlik adeta büyük bir halk dansı şölenine dönüştü.

YUNAN BASININDA “HORON” TARTIŞMASI

Rekorun uluslararası yankısı özellikle Yunan basınında geniş yer buldu. Haberlerde horonun “Türk halk dansı” olarak tanıtılmasına itiraz edilirken, dansın kökenine ilişkin farklı yorumlar gündeme taşındı.

Bazı Yunan yorumlarında horonun Karadeniz’in çok kültürlü yapısı içinde şekillendiği, Rumlar, Türkler, Lazlar, Hemşinliler ve Gürcüler gibi toplulukların ortak kültürel etkisinin bulunduğu savunuldu. Horon ile Pontus “serra” dansı ve hatta antik “pyrrhichios” arasında bağlantı kurulsa da, bu görüşlerin akademik çevrelerde kesinlik kazanmadığı belirtiliyor.