Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleşen Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda yaşananlar sonrası harekete geçti.

Federasyon, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın oğlunun mağlup olduğu müsabakanın ardından mindere girerek hakemin üzerine yürüdüğü olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu ve Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamada, müsabaka alanına müdahale edildiği ve minder amiri hakeme yönelik "istenmeyen olayların" yaşandığının tespit edildiği belirtildi.

'OLAYLA İLGİLİ TUTUNAKLAR TUTULMUŞTUR'

Federasyonun açıklamasının devamında şunlar kaydedildi:

"Türkiye Güreş Federasyonu olarak temel önceliğimiz; Türk güreşinin geleceği olan minik sporcularımızın güvenli, adil ve spor etiğine uygun bir ortamda mücadele etmelerini sağlamaktır. Sahada görevi başında olan hakemlerimize, antrenörlerimize ve sporcularımıza yönelik her türlü uygunsuz müdahale, baskı veya fiziksel/sözel saygısızlık, unvanı ve sıfatı ne olursa olsun kabul edilemez.

Söz konusu müsabaka esnasında sözlü baskı ile başlayan ve sonrasında süre gelen olaylarla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma derhal başlatılmış olup, müsabaka gözlemci ve hakem raporları doğrultusunda tutanaklar tutulmuştur.

Federasyonumuz, bağımsız yargı ve disiplin süreçlerinin takipçisi olacak; Türk sporunun saygınlığını ve hakemlik makamının otoritesini koruma konusundaki kararlılığını sürdürecektir."