Muğla’nın Bodrum ilçesinde tatilde iken kaldığı ünlü iş insanı Ahmet Bayer’in lüks villasının terasından düşerek ölen 2003 Türkiye güzeli ve manken Aslı Baş’ın yaşamını yitirdiği lüks villanın 15 milyon dolara satıldığı ortaya çıktı.

2003 yılında Antalya’da düzenlenen düzenlenen Miss Model Of The World güzellik yarışmasında Türkiye adına yarışıp Mankenler Kraliçesi seçilen Aslı Baş, Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi’ndeki Club Flipper Tatil Köyü’nde ünlü turizmci ve iş insanı Ahmet Bayer’in davetlisi olarak lüks villasına tatile gelmişti.

ÜNLÜ İŞ İNSANI VE İKİ OĞLU ON YIL SÜREN DAVADA YARGILANMIŞTI

21 Temmuz 2010 tarihi gecesi lüks villanın terasından düşerek feci şekilde yaşamını yitiren Aslı Baş’ın ardından çılan davada Ahmet Bayer ve çocukları Hakan ve Volkan Bayer ile işçi Murat Umirov cinayetten yargılanmıştı. Ahmet Bayer ve oğulları hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yanlarında çalışan Murat Umirov (43) hakkında da 'delilleri karartmak ve ortadan kaldırmak' suçundan 7,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Mahkeme heyeti, yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması gerekçesiyle yaklaşık 10 yıl süren dava ocak 2020’de sonuçlanarak beraatleri ile sonuçlanmasına karar vermişti.

LÜKS VİLLAYI 15 MİLYON DOLARA ANKARALI İŞ İNSANI ALDI

Antalya’da toprağa verilen Aslı Baş’ın ardından Yalıkavak’ın cennet koylarından birinde bulunan yaklaşık 1 dönüm arazi üzerinde 800 metre kullanım alanı olan yüzme havuzlu, saunası, hamamı olan denize sıfır ultra lüks villanın geçtiğimiz hafta içerisinde Ankaralı iş insanı Eşref Keleş tarafından 15 milyon dolara satın alındığı ve satışın geçtiğimiz Cuma günü yapıldığı öğrenildi. Ünlü iş adamı Eşref Keleş, 2018 genel seçimlerde AKP Diyarbakır milletvekili aday adayı olmuştu.